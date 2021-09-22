Занимающиеся поиском Ан-26 спасатели наткнулись на медведей
Животные и люди не проявили особого интереса друг к другу, поэтому разошлись в разные стороны.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Спасатели, занимающиеся поисками пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26, наткнулись на медведей. Как сообщили РИА "Новости" в экстренных службах, при неожиданной встрече никто, в том числе из животных, не пострадал.
"В ходе поиска пропавшего самолёта одна из наземных групп наткнулась на территории заповедника на медведей", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Пока их судьба остаётся неизвестной. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска.
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