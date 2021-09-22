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Занимающиеся поиском Ан-26 спасатели наткнулись на медведей

Животные и люди не проявили особого интереса друг к другу, поэтому разошлись в разные стороны.

22 сентября, 16:32
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Спасатели, занимающиеся поисками пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26, наткнулись на медведей. Как сообщили РИА "Новости" в экстренных службах, при неожиданной встрече никто, в том числе из животных, не пострадал.

"В ходе поиска пропавшего самолёта одна из наземных групп наткнулась на территории заповедника на медведей", — сообщил собеседник агентства.

У пропавшего с радаров Ан-26 были технические проблемы три месяца назад

У пропавшего с радаров Ан-26 были технические проблемы три месяца назад

Напомним, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Пока их судьба остаётся неизвестной. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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