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Мать и двух её сыновей-близнецов нашли убитыми в сгоревшей квартире на Урале

По подозрению в страшной расправе задержан ухажёр женщины. По некоторым данным, он пытался скрыться из города.

22 сентября, 16:16
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Свердловской области убили мать и двоих её четырёхлетних сыновей-близнецов. Тела нашли пожарные, которые приехали тушить огонь в их квартире, сообщает портал E1.

Пожар на Центральном бульваре в Кировграде произошёл сегодня около полудня. Огонь потушили за полчаса, после чего перед спасателями предстала ужасная картина: при осмотре помещения были найдены три трупа, в том числе двоих маленьких детей.

Тела убитых матери и двух детей обнаружили в селе под Воронежем

Тела убитых матери и двух детей обнаружили в селе под Воронежем

Одной из погибших оказалась воспитательница местного детского сада Полина Т. С бывшим мужем они с помощью процедуры ЭКО завели двоих детей, чьи тела были найдены сегодня рядом с ней. Затем пара разошлась, а Полина познакомилась с новым ухажёром. Именно его подозревают в жестокой расправе над семейством. По предварительным данным, бойфренда задержали на выезде из города.

Ранее Лайф писал, что в Москве 16-летний подросток-наркоман, вернувшись с трёхнедельного принудительного лечения, в порыве гнева расправился с родителями кухонным ножом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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