Мать и двух её сыновей-близнецов нашли убитыми в сгоревшей квартире на Урале

В Свердловской области убили мать и двоих её четырёхлетних сыновей-близнецов. Тела нашли пожарные, которые приехали тушить огонь в их квартире, сообщает портал E1.

Пожар на Центральном бульваре в Кировграде произошёл сегодня около полудня. Огонь потушили за полчаса, после чего перед спасателями предстала ужасная картина: при осмотре помещения были найдены три трупа, в том числе двоих маленьких детей.

Одной из погибших оказалась воспитательница местного детского сада Полина Т. С бывшим мужем они с помощью процедуры ЭКО завели двоих детей, чьи тела были найдены сегодня рядом с ней. Затем пара разошлась, а Полина познакомилась с новым ухажёром. Именно его подозревают в жестокой расправе над семейством. По предварительным данным, бойфренда задержали на выезде из города.