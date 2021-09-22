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Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей

Формирование такого перечня интернет-ресурсов позволит оперативно удалять из Сети социально опасную информацию.

22 сентября, 16:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей и уже включил в него самые крупные из них. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование реестра соцсетей позволит оперативно удалять из Сети социально опасную информацию, которая требует немедленного реагирования. К таким категориям относятся треш-стримы и другой вредный с общественной точки зрения контент.

В Роскомнадзоре добавили, что россияне будут иметь возможность подать в ведомство заявление "об обнаружении ресурса с признаками социальной сети" и "об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса". Кроме того, пользователи соцсетей смогут позвонить на горячую линию и задать свои вопросы по работе с соцсетью.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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