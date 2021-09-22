Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей и уже включил в него самые крупные из них. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование реестра соцсетей позволит оперативно удалять из Сети социально опасную информацию, которая требует немедленного реагирования. К таким категориям относятся треш-стримы и другой вредный с общественной точки зрения контент.

В Роскомнадзоре добавили, что россияне будут иметь возможность подать в ведомство заявление "об обнаружении ресурса с признаками социальной сети" и "об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса". Кроме того, пользователи соцсетей смогут позвонить на горячую линию и задать свои вопросы по работе с соцсетью.