Актёр Филипп Янковский поделился эмоциями от рождения внука

52-летний актёр Филипп Янковский впервые прокомментировал рождение внука. О своих буднях в роли дедушки он рассказал в шоу "Вечерний Ургант", куда пришёл представить картину "Иван Денисович", снятую по одноимённому рассказу Александра Солженицына.

"Скоро три месяца. Он родился 26 июня, вот нянчим — это огромное удовольствие! Мы с Оксаной, безусловно, счастливы. И так получилось — специально этого не делали — мы с Оксаной назвали нашего сына Иваном, а он, в свою очередь, своего назвал Олегом, что получилось как Олег Иванович Янковский", — поделился актёр.