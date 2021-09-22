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Актёр Филипп Янковский поделился эмоциями от рождения внука

Он признался, что благодаря малышу их семья теперь чаще собирается вместе.

22 сентября, 16:00
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

52-летний актёр Филипп Янковский впервые прокомментировал рождение внука. О своих буднях в роли дедушки он рассказал в шоу "Вечерний Ургант", куда пришёл представить картину "Иван Денисович", снятую по одноимённому рассказу Александра Солженицына.

"Скоро три месяца. Он родился 26 июня, вот нянчим — это огромное удовольствие! Мы с Оксаной, безусловно, счастливы. И так получилось — специально этого не делали — мы с Оксаной назвали нашего сына Иваном, а он, в свою очередь, своего назвал Олегом, что получилось как Олег Иванович Янковский", — поделился актёр.

Янковский рассказал, что в семье все артисты, их графики редко совпадают, поэтому они мало времени проводят друг с другом, но из-за рождения малыша теперь стараются чаще собираться вместе.

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Ранее актриса кино и сериалов Оксана Фандера показала двухмесячного внука и объяснила, почему он не мальчик, а мужчина. Напомним, она с Филиппом Янковским стали бабушкой и дедушкой, когда актриса Диана Пожарская и актёр Иван Янковский впервые стали родителями. Пара скрывала беременность и отношения. В частности, Диана, комментируя слухи о ребёнке от Ивана, заявила, что не живёт с ним и ей очень неприятно, "когда таким образом пытаются очернить её репутацию".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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