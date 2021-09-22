Юрист оценил идею смягчить наказание за нетяжкие преступления из-за бедности

Адвокат Тимур Матвеев одобрил решение Верховного суда не сажать в тюрьму гражданина, совершившего нетяжкое преступление из-за сложного материального положения.

"Обычно отсутствие возможности содержать себя рассматривалось с той позиции, что человек может снова пойти на преступление, и фактически наличие такого обстоятельства не смягчало вину", — рассказал эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".

Адвокат подчеркнул, что главным образом на смягчение влияют ненасильственный характер совершённого преступления и ущерб в небольшом размере, причинённый только государству. По словам юриста, любое преступление можно оправдать наличием смягчающих обстоятельств, то есть фактически суд не отменяет приговор и преступник по-прежнему достоин наказания, только оно будет условным.

Решение Верховного суда действительно правильное, так как изоляция усугубит тяжёлое материальное состояние преступника, подчеркнул юрист. Таким образом, заключение нарушителя под стражу только будет склонять его членов семьи, которым действительно не на что жить, к совершению преступления.