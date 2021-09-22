В ОНК заявили, что ампутированная нога не смягчит приговор пермскому стрелку

Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что ампутированная нога не смягчит приговор пермскому стрелку. По её словам, слухи о том, что люди с инвалидностью не могут находиться в колонии особого режима, далеки от правды.

Правозащитница пояснила, что реабилитация после ампутации конечности, как правило, длится долго и обвиняемый будет находиться в специальной палате-камере, вероятнее всего, до вынесения приговора. Так как дело ведёт центральный аппарат СК, Тимура Б. доставят в СИЗО по месту следственного органа, то есть в Москву.

"Единственная больница, которая для этого приспособлена, — это больница "Матросской Тишины". Другого лечебного учреждения у нас нет", — сказала Меркачева телеканалу "360".