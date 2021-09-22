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Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

У него тем не менее остаётся право обжаловать данное решение в течение 10 дней в суде апелляционной инстанции.

22 сентября, 16:43
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/SPbGS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга</a></p>

Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение отказать в условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, осуждённому по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой. Он был приговорён к 17 годам лишения свободы в ИК строгого режима, из которых не отбыл более пяти лет.

"Суд Глущенко отказал", — говорится в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов города на Неве.

Глущенко имеет право обжаловать решение об отказе в УДО в течение 10 дней в суде апелляционной инстанции.

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Напомним, депутат Госдумы, правозащитница Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве в июне 2005 года суд приговорил трёх человек к срокам от 11 лет до 23,5 года. Согласно постановлению суда, Старовойтову убили из-за её политической деятельности.

Следствие по делу возобновили в августе 2013-го. В ноябре того же года Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Глущенко заключил сделку со следствием и дал показания на заказчика убийства — предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина), лидера тамбовской ОПГ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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