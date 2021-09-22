Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

Городской суд Санкт-Петербурга принял решение отказать в условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, осуждённому по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой. Он был приговорён к 17 годам лишения свободы в ИК строгого режима, из которых не отбыл более пяти лет.

"Суд Глущенко отказал", — говорится в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов города на Неве.

Глущенко имеет право обжаловать решение об отказе в УДО в течение 10 дней в суде апелляционной инстанции.

Напомним, депутат Госдумы, правозащитница Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве в июне 2005 года суд приговорил трёх человек к срокам от 11 лет до 23,5 года. Согласно постановлению суда, Старовойтову убили из-за её политической деятельности.