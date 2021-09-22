НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСБ показала видео задержания сторонников террористов в Екатеринбурге

По данным следствия, группировка склоняла к экстремизму трудовых мигрантов и поддерживала контакты с боевиками из Ближневосточного региона.

22 сентября, 16:37

Кадр из видео © ФСБ РФ

Задержание уроженцев Центральной Азии за склонение мигрантов к терроризму. Видео © ФСБ РФ

В ФСБ России сообщили о задержании в Екатеринбурге группы уроженцев Центральной Азии, ведущих переписку с террористами на Ближнем Востоке. В ведомстве показали видео спецоперации.

"Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе обысков у группировки были изъяты вещественные доказательства, которые доказывали их связь с террористами Ближневосточного региона, а также доказательства вербовки мигрантов. Также в ФСБ заявили о возбуждении уголовных дел и задержании всех фигурантов. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

В Туле задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии

В Туле задержан агент спецслужб Украины, собиравший секретные данные об оружии

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России. Участники ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий и занимались финансированием находящихся в Сибири боевиков.

Милосердный нож в спину: Почему мигранты из Афганистана могут смести режимы среднеазитских республик и отправить письма смерти в Россию

Милосердный нож в спину: Почему мигранты из Афганистана могут смести режимы среднеазитских республик и отправить письма смерти в Россию

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Москве арестовали двух главарей и пятерых участников террористической ячейки

17 сентября, 16:04

Макрон: Франция сохранит военное присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом

28 августа, 17:22

Суд отказал в УДО осуждённому за убийство Старовойтовой экс-депутату

сегодня в 16:43

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября

сегодня в 17:51

РЭО выделил 2,9 млрд рублей на возведение двух мусорных заводов в Подмосковье

сегодня в 17:43

Новости партнеров

Layer 1