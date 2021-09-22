ФСБ показала видео задержания сторонников террористов в Екатеринбурге
По данным следствия, группировка склоняла к экстремизму трудовых мигрантов и поддерживала контакты с боевиками из Ближневосточного региона.
Кадр из видео © ФСБ РФ
Задержание уроженцев Центральной Азии за склонение мигрантов к терроризму. Видео © ФСБ РФ
В ФСБ России сообщили о задержании в Екатеринбурге группы уроженцев Центральной Азии, ведущих переписку с террористами на Ближнем Востоке. В ведомстве показали видео спецоперации.
"Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в РФ", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, в ходе обысков у группировки были изъяты вещественные доказательства, которые доказывали их связь с террористами Ближневосточного региона, а также доказательства вербовки мигрантов. Также в ФСБ заявили о возбуждении уголовных дел и задержании всех фигурантов. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России. Участники ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий и занимались финансированием находящихся в Сибири боевиков.
Комментариев: 0