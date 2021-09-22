Польской компании PGNiG разрешили участвовать в сертификации "Северного потока – 2"
По её мнению, трубопровод не соответствует необходимым требованиям и якобы ставит под угрозу безопасность поставок газа в Евросоюз.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила её пресс-служба.
"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и её немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации "Северного потока – 2", — говорится в сообщении.
По мнению польской стороны, газопровод не соответствует требованиям сертификации и положительное решение агентства якобы поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Евросоюз.
"Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода", — заявил глава PGNiG Павел Маевский.
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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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