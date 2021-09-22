Польской компании PGNiG разрешили участвовать в сертификации "Северного потока – 2"

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила её пресс-служба.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и её немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации "Северного потока – 2", — говорится в сообщении.

По мнению польской стороны, газопровод не соответствует требованиям сертификации и положительное решение агентства якобы поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Евросоюз.