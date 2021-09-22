В России снизились цены на морковь, капусту и лук

В период с 14 по 20 сентября Росстат зафиксировал снижение цен на такие продукты, как морковь, капуста и лук. Например, последний стал дешевле на 1,12%, стоимость капусты упала на 0,63%. Но больше всего подешевела морковь — на целых 3,03%.

Однако отмечается и рост цен. Так, незначительно подорожал картофель (0,08%), подросли в цене помидоры (7,94%) и огурцы (7%). Изменения происходят и с ценами на крупы. С 14 по 20 сентября подорожала на 0,37% гречка, а вот рис подешевел на 0,11%, пшено стало дороже на 0,19%. Также подешевели яблоки — на 1,09%.