В России снизились цены на морковь, капусту и лук
Тем временем мясные и молочные продукты за семь дней хоть и незначительно, но всё же подорожали.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин
В период с 14 по 20 сентября Росстат зафиксировал снижение цен на такие продукты, как морковь, капуста и лук. Например, последний стал дешевле на 1,12%, стоимость капусты упала на 0,63%. Но больше всего подешевела морковь — на целых 3,03%.
Однако отмечается и рост цен. Так, незначительно подорожал картофель (0,08%), подросли в цене помидоры (7,94%) и огурцы (7%). Изменения происходят и с ценами на крупы. С 14 по 20 сентября подорожала на 0,37% гречка, а вот рис подешевел на 0,11%, пшено стало дороже на 0,19%. Также подешевели яблоки — на 1,09%.
Говоря о мясе и молочных продуктах, в Росстате отметили недельный рост цен на говядину (0,7%), свинину, полукопчёные и варено-копчёные колбасы (0,5%), молоко (0,4%), баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог и сычужные сыры (0,3%). Варёные колбасы, сметана, чёрный чай, водка подорожали на 0,2%, шоколадные конфеты, печенье, соль — на 0,1%. Зато цены на сосиски и сардельки снизились на 0,1%. А вот мясо кур и яйца в России за семь дней подорожали на 1,25% и 2,07% соответственно. Отмечается также, что белый хлеб подорожал на 0,15%, чёрный хлеб — на 0,12%.
Ранее Лайф писал, что в РФ цена на "борщевой" набор стала ниже на треть. Также стало известно, что "Единая Россия" предложила ряд мер по снижению стоимости сезонных овощей, которые были разработаны вместе с представителями кабмина, торговых сетей, главами регионов и фермерами.
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