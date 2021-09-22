Украина захотела каждый год получать от США миллиард долларов
Большая часть этих средств должна идти на сектор безопасности, отметил глава МИД Незалежной Кулеба.
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Финансовая помощь США Украине должна достигать одного миллиарда долларов в год. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба во время трансляции в своём аккаунте в "Фейсбуке".
"Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединёнными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год. — Прим. Лайфа). Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе США есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать", — сказал Кулеба.
Министр добавил, большая часть этих средств должна идти на сектор безопасности. Он также отметил, что приоритетным в диалоге Украины и США является вопрос противовоздушной обороны.
Ранее в США пообещали сделать всё для защиты Украины от России. Глава Госдепа Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет придерживаться обязательств, которые обсуждали президенты стран Джо Байден и Владимир Зеленский на встрече в Белом доме.
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