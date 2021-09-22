Украина захотела каждый год получать от США миллиард долларов

Финансовая помощь США Украине должна достигать одного миллиарда долларов в год. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба во время трансляции в своём аккаунте в "Фейсбуке".

"Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединёнными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год. — Прим. Лайфа). Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе США есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать", — сказал Кулеба.