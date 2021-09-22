НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украина захотела каждый год получать от США миллиард долларов

Большая часть этих средств должна идти на сектор безопасности, отметил глава МИД Незалежной Кулеба.

22 сентября, 19:38

Фото © Pixabay

Финансовая помощь США Украине должна достигать одного миллиарда долларов в год. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба во время трансляции в своём аккаунте в "Фейсбуке".

"Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединёнными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год. — Прим. Лайфа). Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе США есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать", сказал Кулеба.

Эхо Майдана: Зачем Киев просит у США израильский "Железный купол"

Эхо Майдана: Зачем Киев просит у США израильский "Железный купол"

Министр добавил, большая часть этих средств должна идти на сектор безопасности. Он также отметил, что приоритетным в диалоге Украины и США является вопрос противовоздушной обороны.

Зеленский объяснил, почему НАТО будет слабее без Украины

Зеленский объяснил, почему НАТО будет слабее без Украины

Ранее в США пообещали сделать всё для защиты Украины от России. Глава Госдепа Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет придерживаться обязательств, которые обсуждали президенты стран Джо Байден и Владимир Зеленский на встрече в Белом доме.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Приговорённого в США к 28 месяцам тюрьмы россиянина депортируют в РФ

сегодня в 20:39

"Должно произойти что-то мегакатастрофическое": В Киеве не планируют разрывать дипотношения с РФ из-за выборов в Крыму

сегодня в 20:46

Конгресс США поддержал ужесточение санкций против суверенного долга России

сегодня в 20:08

"Раздели догола и сковали наручниками": Российский лётчик Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американцами

сегодня в 19:50

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за призывы к насилию в Сети

сегодня в 20:24

Новости партнеров

Layer 1