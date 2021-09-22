На Украине заявили, что по машине советника Зеленского стреляли венгерскими патронами

По автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира стреляли патронами, произведёнными в Венгрии. Об этом заявил замглавы МВД страны Евгений Енин.

"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине", — сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".