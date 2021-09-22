На Украине заявили, что по машине советника Зеленского стреляли венгерскими патронами
Сейчас правоохранители выясняют, когда именно они были ввезены в Незалежную и кто их изготовил.
Фото © Телеграм-канал "Политика страны"
По автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира стреляли патронами, произведёнными в Венгрии. Об этом заявил замглавы МВД страны Евгений Енин.
"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине", — сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что сейчас выясняется, когда именно патроны были ввезены на Украину и кто их изготовил. Енин уточнил, что стрельба велась одиночными выстрелами, а не очередью.
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел.
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