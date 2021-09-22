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На Украине заявили, что по машине советника Зеленского стреляли венгерскими патронами

Сейчас правоохранители выясняют, когда именно они были ввезены в Незалежную и кто их изготовил.

22 сентября, 19:31
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/stranaua/17863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

По автомобилю помощника президента Украины Сергея Шефира стреляли патронами, произведёнными в Венгрии. Об этом заявил замглавы МВД страны Евгений Енин.

"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине", — сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24".

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Он добавил, что сейчас выясняется, когда именно патроны были ввезены на Украину и кто их изготовил. Енин уточнил, что стрельба велась одиночными выстрелами, а не очередью.

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Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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