Предупреждение Зеленскому: Кто может стоять за покушением на советника президента Украины Неизвестные обстреляли машину советника президента Украины Сергея Шефира. Сам он не пострадал, но водитель был ранен. Кому могло быть выгодно это покушение? 22 сентября, 18:03 Фото © Getty Images

Десять пуль в машину советника президента

Сегодня утром произошло покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Это случилось на парковке супермаркета АТБ недалеко от села Лесники в Киевской области. Седан Audi А8 расстреляли из автомата. Огонь открыли из засады в лесном массиве через дорогу. Десять пуль попали в машину. Сам чиновник не пострадал, а вот его водитель получил три ранения и в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию.

— Во время движения автомобиля из леса были произведены выстрелы из автомата. Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы следственной полиции. В Киевской области анонсировали план перехвата, — сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Фото © Getty Images

— Начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц", — добавила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Почти все пули легли в район водительской двери Audi, а не пассажирской стороны, где собственно и сидел Сергей Шефир. Возможно, стрелок неверно рассчитал траекторию выстрелов по движущемуся автомобилю. Либо целился сознательно в водителя. Следователи тщательно проверят водителя, круг его знакомых, возможные конфликты, личную жизнь, долги и обязательства.

Версии

Пока мотивы покушения не известны. Украинские политики и общественники строят разные догадки.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что это банальные разборки в духе 90-х. Сергей Шефир мог перейти кому-то дорогу, возможно, участвовал в рэкете какого-то крупного предприятия или коррупционных схемах.

Лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что обстрел автомобиля — это месть со стороны криминальных авторитетов или олигархов. При этом законотворец уверен: непосредственно сам Сергей Шефир не являлся целью. Задачей нападавших было оставить своеобразное предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Похожей версии придерживаются и в пресс-службе главы Украины.

— Причиной покушения мог стать взятый Зеленским и Шефиром "курс на детенизацию и деолигархизацию Украины", — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Естественно, не исключают на Украине и "российский след". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал эту версию. Он с сожалением отметил: что бы ни случилось, никто из политиков в Киеве не может не найти якобы "российский след".

Есть ещё одна версия. По сообщениям украинских СМИ, у Шефира с Зеленским недавно был конфликт. Якобы помощник главы государства даже пытался покинуть родину, чтобы отсидеться в Израиле. Ходили слухи об увольнении Сергея Шефира с высокой должности.

Спустя несколько часов после покушения Сергей Шефир отошёл от шока и появился на публике. Он назвал идиотской версию о том, что нападение может быть связано с конфликтами внутри команды Зеленского. Мол, никаких размолвок не было и нет.

— Могу сказать, что, как говорится, не понимаю причин. Но уверен, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти, — сказал Шефир.

Прокомментировал инцидент и Владимир Зеленский, находящийся сейчас с рабочим визитом в США.

— Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный... — написал в своём Facebook украинский президент.

Кто такой Сергей Шефир

Фото © Wikipedia

Сергей Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Окончил местный горнорудный институт по специальности "Подземная механика", но никогда не работал по профессии. Он профессионально выступал вместе с Владимиром Зеленским в команде КВН "Запорожье – Кривой Рог – транзит", а впоследствии стал редактором программы КВН Александра Маслякова.

В нулевых Шефир и Зеленский основали художественную студию "95-й квартал". Шефир спродюсировал более десятка фильмов и сериалов, среди них — "Любовь в большом городе – 3", "Ржевский против Наполеона", "Восемь первых свиданий", "Слуга народа" и "Сваты". 21 мая 2019 года Шефир был назначен первым помощником президента Украины.

Сергей Шефир выполняет личные поручения президента Владимира Зеленского. Считается, что он контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например в энергетике, Государственной фискальной службе. Его называют гарантом исполнения многих тайных соглашений между Офисом президента Украины и различными финансово-политическими группами. Помощник имеет неограниченный доступ к Зеленскому и "может доносить ему любую информацию". По сути, советник президента является одним из самых влиятельных людей в государстве.

Авторы Егор Пережогин