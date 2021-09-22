"Раздели догола и сковали наручниками": Российский лётчик Ярошенко рассказал о жестоких пытках после похищения американцами
Ранее суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты лётчика об освобождении мужчины по состоянию здоровья.
Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС
Российский лётчик Константин Ярошенко рассказал о пытках, которым он подвергся в Либерии после похищения агентами спецслужб США и их местными коллегами. Об этом он поведал в интервью радио Sputnik.
Россиянин, не признающий обвинения в контрабанде наркотиков, последние 11 лет провёл в американской тюрьме. Он безуспешно добивается досрочного освобождения по состоянию здоровья.
По словам Ярошенко, самому бесчеловечному обращению его подвергли в Либерии сразу после задержания и перед переправкой в США в мае 2010 года.
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"Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая", — рассказал мужчина, выйдя в прямой эфир по телефону из тюрьмы.
Все издевательства происходили в здании Агентства по нацбезопасности Либерии, где, по словам лётчика, есть специальная комната для пыток со всеми инструментами. Ярошенко не уточнил, кто именно его пытал — американцы или либерийцы.
"Потом меня уже тихо вывезли в США без каких-либо юридических процедур. По прибытии на военную базу в США тоже меня агенты (антинаркотической спецслужбы) DEA немного побили. Несильно, конечно", — поведал он.
Условия содержания в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), которую построили в 1939 году, россиянин назвал "просто ужасными".
"Это как казарма, маленькое помещение, в котором находится до ста человек, двухъярусные железные нары", — подчеркнул Ярошенко.
Ранее суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты об освобождении лётчика по состоянию здоровья. Россиянин заявил, что новых прошений подавать не собирается и связывает надежды с усилиями российских властей. Он назвал решение американского суда немотивированным и безосновательным и подчеркнул, что на него очень сильно давит незаслуженность наказания.
В свою очередь жена мужчины Виктория Ярошенко сообщила, что супруг обратился в тюремный медпункт с жалобами на давление после того, как узнал, что суд отказался удовлетворить прошение о его освобождении. Женщина назвала решение суда политически мотивированным.
"Решение принял очень тяжело <…> Константин очень сильно расстроился. После этой новости ему стало плохо, голова закружилась, начало кидать из стороны в сторону. Пришлось обратиться в медсанчасть. Обычно они отказывают, но тут, видимо, Константин так плохо выглядел, что сделали укол", — заметила она в беседе с ТАСС, отметив, что в тюрьме, где находится Ярошенко, сейчас вспышка чесотки.
Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.
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