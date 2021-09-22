Российский лётчик Константин Ярошенко рассказал о пытках, которым он подвергся в Либерии после похищения агентами спецслужб США и их местными коллегами. Об этом он поведал в интервью радио Sputnik.

Россиянин, не признающий обвинения в контрабанде наркотиков, последние 11 лет провёл в американской тюрьме. Он безуспешно добивается досрочного освобождения по состоянию здоровья.

По словам Ярошенко, самому бесчеловечному обращению его подвергли в Либерии сразу после задержания и перед переправкой в США в мае 2010 года.

"Меня раздели догола, сковали наручниками руки-ноги, сидел на стульчике без одной ножки, чтобы держать равновесие, били по почкам, по пяткам, по голове, душили. Отбили мне все внутренности, зубы повыбивали. Не давали спать, не давали есть с 28 по 30 мая", — рассказал мужчина, выйдя в прямой эфир по телефону из тюрьмы.

Все издевательства происходили в здании Агентства по нацбезопасности Либерии, где, по словам лётчика, есть специальная комната для пыток со всеми инструментами. Ярошенко не уточнил, кто именно его пытал — американцы или либерийцы.

"Потом меня уже тихо вывезли в США без каких-либо юридических процедур. По прибытии на военную базу в США тоже меня агенты (антинаркотической спецслужбы) DEA немного побили. Несильно, конечно", — поведал он.

Условия содержания в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), которую построили в 1939 году, россиянин назвал "просто ужасными".

"Это как казарма, маленькое помещение, в котором находится до ста человек, двухъярусные железные нары", — подчеркнул Ярошенко.

Ранее суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты об освобождении лётчика по состоянию здоровья. Россиянин заявил, что новых прошений подавать не собирается и связывает надежды с усилиями российских властей. Он назвал решение американского суда немотивированным и безосновательным и подчеркнул, что на него очень сильно давит незаслуженность наказания.

В свою очередь жена мужчины Виктория Ярошенко сообщила, что супруг обратился в тюремный медпункт с жалобами на давление после того, как узнал, что суд отказался удовлетворить прошение о его освобождении. Женщина назвала решение суда политически мотивированным.

"Решение принял очень тяжело <…> Константин очень сильно расстроился. После этой новости ему стало плохо, голова закружилась, начало кидать из стороны в сторону. Пришлось обратиться в медсанчасть. Обычно они отказывают, но тут, видимо, Константин так плохо выглядел, что сделали укол", — заметила она в беседе с ТАСС, отметив, что в тюрьме, где находится Ярошенко, сейчас вспышка чесотки.