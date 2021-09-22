Приговорённого в США к 28 месяцам тюрьмы россиянина депортируют в РФ
Наказание соответствует сроку, который мужчина уже отсидел в ожидании судебного решения.
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Американский суд приговорил россиянина Олега Никитина к двум годам и четырём месяцам тюрьмы по делу о нарушении введённых против РФ санкций на поставки некоторых видов оборудования. Ранее мужчина признал свою вину. Как уточнил его адвокат Алексей Тарасов, через несколько недель Никитина депортируют на родину.
Приговор вынесли 22 сентября в суде южного округа штата Джорджия. Наказание фактически соответствует по времени сроку, который Никитин уже отсидел в ожидании судебного решения. Таким образом, как подчеркнул юрист, россиянин сможет выйти на свободу в ближайшее время, после чего его депортируют.
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"Олег был приговорён к 28 месяцам лишения свободы, что приблизительно равняется с учётом скидки за хорошее поведение тому сроку, который он уже отсидел. Также судья подписал указ о депортации. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет депортирован", — сказал адвокат в беседе с ТАСС, пояснив, что речь идёт "о нескольких неделях".
При этом Тарасов добавил, что россиянин "в ближайшее время воссоединится со своей семьёй — женой и детьми". "Это очень хороший результат, учитывая, что он мог быть приговорён к четырём годам лишения свободы и максимально — к пяти годам", — заметил юрист.
Гражданина России Олега Никитина арестовали в США в декабре 2019 года. Его обвинили в финансовых махинациях. В конце марта 2021 года он признался в сговоре с целью уклонения от правил экспорта и нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
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