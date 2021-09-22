В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за призывы к насилию в Сети
Авторы инициативы предлагают наказывать лишением свободы на срок до шести лет, если преступление совершила группа лиц или оно повлекло тяжкие последствия.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Государственный совет Татарстана внёс в Госдуму законопроект об уголовном наказании за распространение в Интернете деструктивной информации, которая побуждает к совершению насилия или причинению себе вреда. Документ размещён в базе данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы предлагают дополнить УК РФ статьёй, которая предполагает несколько вариантов наказания: штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трёх лет. Если же преступление совершила группа лиц или действия повлекли тяжкие последствия, то предлагается лишать свободы на срок от двух до шести лет.
Под деструктивной информацией подразумеваются любые фото-, видео-, аудио- и текстовые материалы, побуждающие к применению насилия к себе и другим людям.
Отмечается, что правительство не поддержало данный законопроект, объяснив это тем, что описанные деяния "могут быть квалифицированы как подстрекательство к преступлениям насильственного характера" и подпадать под уже действующие статьи УК РФ.
Ранее Лайф сообщал, что член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на рэпера Моргенштерна и ему "подобных уродов". Адвокат артиста назвал это заявление абсурдным.
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