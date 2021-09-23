Microsoft презентовала новые гаджеты Surface на Windows 11

Корпорация Microsoft провела презентацию, на которой показала несколько новых продуктов — планшеты Surface и ноутбук Surface Studio. На всех новинках будет предустановлена операционная система Windows 11, которую анонсировали в июне этого года.

Первым устройством стал планшет Surface Pro 8. Из больших отличий от предыдущих версий — поддержка двух разъёмов USB-C Thunderbolt 4, 13-дюймовый дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц. Кроме того, гаджет оснащён процессором Intel 11-го поколения и 32 Гб оперативной памяти.

Ещё одна новинка — бюджетный планшет Surface Go 3. Его особенность заключается в новых процессорах Intel, благодаря чему производительность увеличилась на 60%. Помимо этого, Microsoft показала вторую версию своего складного двухэкранного Android-смартфона — Surface Duo 2. Девайс оснащён двумя OLED-экранами с диагональю 5,8 дюйма и разрешением 1344 х 1892 пикселя. Частота обновления экранов — 90 Гц, что должно обеспечить более чёткую картинку. Также компания представила компьютерную мышь, на 20% состоящую из собранного в океане и переработанного пластика, и специальный аксессуар для людей с особенностями развития — Surface Adaptive Kit. Это набор стикеров и ярлыков на клавиатуру и другие устройства Microsoft, чтобы облегчить работу слабовидящим.

Самым мощным новым устройством оказался ноутбук Surface Laptop Studio — наследник Surface Book. Он имеет 14,4-дюймовый экран PixelSense. Новинку можно использовать и как обычный ноутбук с полноценной клавиатурой, и как планшет. Surface Laptop Studio будет поставляться с процессорами Intel Core i5 или Core i7 и разъёмом Thunderbolt 4. Доступны модели с 16 Гб или 32 Гб оперативной памяти. Предзаказы в США стартовали 22 сентября, цена гаджета — 1599 тысячи долларов (116,5 тысячи рублей).