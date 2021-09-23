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Microsoft презентовала новые гаджеты Surface на Windows 11

Самым мощным устройством оказался ноутбук Surface Laptop Studio — наследник Surface Book.

22 сентября, 21:38

Скриншот из видео © YouTube / Microsoft Surface

Корпорация Microsoft провела презентацию, на которой показала несколько новых продуктов — планшеты Surface и ноутбук Surface Studio. На всех новинках будет предустановлена операционная система Windows 11, которую анонсировали в июне этого года.

Первым устройством стал планшет Surface Pro 8. Из больших отличий от предыдущих версий — поддержка двух разъёмов USB-C Thunderbolt 4, 13-дюймовый дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц. Кроме того, гаджет оснащён процессором Intel 11-го поколения и 32 Гб оперативной памяти.

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Ещё одна новинка — бюджетный планшет Surface Go 3. Его особенность заключается в новых процессорах Intel, благодаря чему производительность увеличилась на 60%. Помимо этого, Microsoft показала вторую версию своего складного двухэкранного Android-смартфона — Surface Duo 2. Девайс оснащён двумя OLED-экранами с диагональю 5,8 дюйма и разрешением 1344 х 1892 пикселя. Частота обновления экранов — 90 Гц, что должно обеспечить более чёткую картинку. Также компания представила компьютерную мышь, на 20% состоящую из собранного в океане и переработанного пластика, и специальный аксессуар для людей с особенностями развития — Surface Adaptive Kit. Это набор стикеров и ярлыков на клавиатуру и другие устройства Microsoft, чтобы облегчить работу слабовидящим.

Самым мощным новым устройством оказался ноутбук Surface Laptop Studio — наследник Surface Book. Он имеет 14,4-дюймовый экран PixelSense. Новинку можно использовать и как обычный ноутбук с полноценной клавиатурой, и как планшет. Surface Laptop Studio будет поставляться с процессорами Intel Core i5 или Core i7 и разъёмом Thunderbolt 4. Доступны модели с 16 Гб или 32 Гб оперативной памяти. Предзаказы в США стартовали 22 сентября, цена гаджета — 1599 тысячи долларов (116,5 тысячи рублей).

Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старые компьютеры

Ранее Microsoft объявила дату выхода Windows 11. Операционная система станет доступна для загрузки 5 октября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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