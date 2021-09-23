В США предложили ввести санкции против 35 россиян, включая высших должностных лиц

Комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, включая высших должностных лиц.

В списке фигурируют премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в перечне указаны российские бизнесмены и журналисты.

Автором поправки является конгрессмен-демократ Том Малиновски. Документ предполагает, что президент США Джо Байден в течение 180 дней после принятия закона должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".

Законопроект внесён в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год (начинается 1 октября). Ожидается, что в конце этой недели его примет палата представителей, а затем рассмотрит сенат. Документ носит рекомендательный характер, вопрос введения санкций остаётся на усмотрение администрации президента США.