В США предложили ввести санкции против 35 россиян, включая высших должностных лиц
Инициатива носит рекомендательный характер, окончательное решение остаётся за Белым домом.
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Комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, включая высших должностных лиц.
В списке фигурируют премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в перечне указаны российские бизнесмены и журналисты.
Автором поправки является конгрессмен-демократ Том Малиновски. Документ предполагает, что президент США Джо Байден в течение 180 дней после принятия закона должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
Законопроект внесён в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год (начинается 1 октября). Ожидается, что в конце этой недели его примет палата представителей, а затем рассмотрит сенат. Документ носит рекомендательный характер, вопрос введения санкций остаётся на усмотрение администрации президента США.
Предыдущий пакет санкций США ввели против России 7 сентября. Они касаются в том числе экспорта стрелкового оружия и технологий, задействованных в ядерной и ракетной сфере.
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