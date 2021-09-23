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ФАС призвала "Яндекс" прекратить дискриминировать другие сервисы в поиске

22 сентября стороны в арбитражном суде Москвы заявили, что готовы уладить спор мирным путём.

22 сентября, 22:28
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от компании "Яндекс" устранения дискриминационных условий в поисковой системе. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

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"Ранее ФАС России в связи с поступлением заявлений участников рынка выдала предупреждение компании "Яндекс". Оно содержит требования, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства. Эти требования должны быть исполнены, и законные права заявителей должны быть соблюдены в любом случае", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что "Яндекс" на запросы пользователей выдаёт в так называемых обогащённых ответах, которые ещё называют "колдунщиками", свои сервисы. Таким образом, пользователи не доходят до конкурентов. В апреле "Яндекс" в дискриминации обвинили такие сервисы, как "Авито", ЦИАН, Ivi, Profi.ru, "Туту", Drom.ru, 2ГИС и Zoon.

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Напомним, 13 апреля ФАС завела дело на "Яндекс" за дискриминацию других поисковиков. Сообщалось, что компании может грозить оборотный штраф от суммы выручки.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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