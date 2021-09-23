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"Выскочит откуда-то из-за спины у "дельты": Знаменитый вирусолог оценил появление суперштамма коронавируса

При этом возможности вируса не бесконечны, подчеркнул Евгений Кунин.

22 сентября, 23:04

Фото © Pixabay

Суперштамм коронавируса, подобный "Дельте", может возникнуть где угодно. Об этом заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

"Дельта"-вариант явно победил по всему миру. Не полностью вытеснил, но сильно потеснил все остальные. Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой "дельты", — сказал Кунин в интервью газете "Известия".

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По словам вирусолога, суперштамм может появиться где угодно. Но при оценке вероятности стоит учитывать большую популяцию самого вируса и возможность размножаться. При этом возможности вируса не бесконечны, подчеркнул Кунин.

"Возможно, на фоне всех происходящих процессов, в том числе вакцинации, вариант более агрессивный, чем "дельта", просто не распространится", — считает эксперт.

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Ранее стало известно, что в России выявили новый вариант ковида с мутациями штаммов "бета" и "дельта". Биологи пояснили, что первых носителей этой разновидности инфекции заметили в феврале этого года в Москве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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