Суперштамм коронавируса, подобный "Дельте", может возникнуть где угодно. Об этом заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США, признанный эксперт в эволюционной и вычислительной биологии Евгений Кунин.

"Дельта"-вариант явно победил по всему миру. Не полностью вытеснил, но сильно потеснил все остальные. Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой "дельты", — сказал Кунин в интервью газете "Известия".

По словам вирусолога, суперштамм может появиться где угодно. Но при оценке вероятности стоит учитывать большую популяцию самого вируса и возможность размножаться. При этом возможности вируса не бесконечны, подчеркнул Кунин.

"Возможно, на фоне всех происходящих процессов, в том числе вакцинации, вариант более агрессивный, чем "дельта", просто не распространится", — считает эксперт.