"Арбидол" отлучили от ковида: Почему Минздрав отрёкся от препарата, на который из бюджета спускают сотни миллионов "Арбидол", вызывавший вопросы у экспертов, частично исключён из списка рекомендованных лекарств для лечения коронавируса. Препарат сделал производителей миллиардерами. На чём они теперь заработают? 72595 72595 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук, © Forbes

Согласно 12-й версии методических рекомендаций по лечению CoViD-19, препарат "Умифеновир", более известный под торговой маркой "Арбидол", не будет применяться для лечения пациентов с лёгким течением коронавирусной инфекции в условиях стационара, если у них есть факторы риска.

Возможно, на решение Минздрава повлияла высокая смертность от ковида в стране. Больным приходилось давать препарат без доказанной эффективности. С началом пандемии многие заболевшие столкнулись с тем, что прибывшие по вызову врачи навязывали им "Арбидол" бесплатно. Причём честно признавались, что препарат особо не помогает. Мол, их якобы заставляют раздавать этот препарат по распоряжению сверху.

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Пока "Арбидол" не отлучили от больных коронавирусом, из бюджета России на него успели уже потратить сотни миллионов. Так, в пандемийном 2020 году препарат закупили на 270,2 млн рублей. В 2021 году на сайте госзакупок значатся госконтракты на "Арбидол" более чем на 300 млн рублей.

Эксперты неоднократно высказывали сомнения в эффективности "Арбидола".

— Лекарства только тогда признаются эффективными, когда они проходят проверку двойным "слепым методом": препарат тестируют на двух группах больных, одной из которых дают плацебо. Если разница в состоянии этих больных после теста ощутима, препарат признаётся эффективным, — рассказал Лайфу главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. — Насколько я знаю, "Арбидол" такую проверку не проходил. Эффективность его под большим вопросом. Поэтому сняли — и хорошо. Никаких осложнений у пациентов в связи с отменой этого препарата не будет.

Советская разработка

Разработали "Умифеновир" советские учёные ещё в 1960-е годы как иммуномодулятор — средство для профилактики ОРВИ. При приватизации товарный знак "Арбидол" перешёл небольшой компании "Мастерлек". В 2006 году компанию выкупил крупный фармацевтический холдинг "Фармстандарт", которым владеет 49-летний бизнесмен Виктор Харитонин. В 2009 году после вспышки свиного гриппа продажи "Арбидола" выросли более чем на 100 процентов, лекарство попало в список жизненно необходимых. Никому не известный препарат быстро стал бестселлером в России.

С 2013 года права на "Арбидол" принадлежат дочерней компании холдинга — "Отисифарм", которая заработала в пандемийном 2020 году около 17 млрд рублей. В предыдущем году — семь миллиардов. Весной антимонопольная служба оштрафовала компанию на 200 тыс. рублей за упоминание коронавируса в рекламе "Арбидола". Заявив об эффективности без необходимых проведённых испытаний, производитель нарушил закон "О рекламе". В сравнении с миллиардами прибыли этот штраф — сущие копейки.

Виктор Харитонин (слева). Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Как заработать на вакцине от коронавируса

О самом Викторе Харитонине — владельце крупнейшей фармацевтической компании страны "Фармстандарт" — мало что известно. Родился он в 1972 году в Новосибирске, где и окончил университет. В 1999-м стал гендиректором инвесткомпании "Профит хаус", тесно взаимодействующей с Millhouse Capital Романа Абрамовича. За двадцать лет предприниматель покорил финансовый олимп страны. Пандемия увеличила его состояние почти втрое. В 2021 году с состоянием $3,4 млрд Харитонин занял 45-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. До пандемии, в 2019 году, Харитонин с $1,2 млрд занимал лишь 87-е место.

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Даже если "Арбидол" полностью исключат из методических указаний Минздрава, фармгиганты особо ничего не потеряют. Препарат приносит меньше прибыли, чем производство вакцины от коронавируса. К тому же вакцинированные болеют меньше, следовательно, меньше покупают этот самый "Арбидол".

Согласно открытым данным, АО "Фармстандарт" заработало в 2020 году 16,8 млрд рублей (в 2019-м выручка составляла 11,8 млрд.). В основном деньги принесло производство вакцины "Спутник V". По приблизительным подсчётам, компании Харитонина произвели 82% от всего объёма выпущенной вакцины на общую сумму ₽46,75 млрд.

Крупнейшими производителями вакцины "Спутник V" являются компании "Фармстандарт" и "Биокад", аффилированная с Харитониным. Согласно базе СПАРК, "Биокадом" владеет кипрская компания Biocad Holding. По состоянию на 2017 год её основным акционером был партнёр Харитонина Валерий Егоров — ему принадлежало 50% компании. У основателя и гендиректора "Биокада" Дмитрия Морозова — 30%, и наконец, "Фармстандарт" владеет пакетом в 20%.

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Не так давно "Биокад" запустил новый дорогостоящий препарат для лечения CoViD-19. При рекомендованной Минздравом цене "Левилимаба" (торговое наименование "Илсира") 47 тыс. рублей его стоимость в розничных аптеках достигает 280 тыс. рублей. Лекарство назначается пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов. Следует отметить, что в новой версии методических рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса "Левилимаб" рекомендуют при лёгком течении болезни.

Решение Минздрава вряд ли серьёзно отразится на объёмах продаж "Арбидола", потому что у препарата давно сложился свой круг потребителей.

На бизнесе АО "Фармстандарт" и других структур Харитонина это тоже вряд ли скажется. Именно к ним перешли наиболее крупные контракты арестованного фармацевтического магната Бориса Шпигеля. Ранее ГК "Биотэк" Шпигеля была единственным поставщиком государственного внебюджетного фонда "Круг добра". Речь шла об 11 государственных контрактах на общую сумму 2,6 млрд рублей. После ареста бизнесмена тендер на поставки для "Круга добра" выиграл "Фармстандарт". Сам Шпигель также связывал свой арест с переделом фармацевтического бизнеса. Якобы ему до этого уже предлагали передать контрольный пакет компании.