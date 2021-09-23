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"Ребята, можете не испытывать удачу": Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом

На само мероприятие, состоявшееся на 76-й сессии Генассамблеи ООН, журналистов не пустили.

22 сентября, 22:58

Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом. Видео © t.me / MID_Russia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил по поводу вступления РФ в НАТО в начале встречи с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Ребята, можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО", сказал Лавров на видео, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

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Ранее Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении РФ. По словам главы МИД России, такие выводы можно сделать, исходя из поведения альянса по поводу обсуждения принципа неделимости безопасности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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