"Ребята, можете не испытывать удачу": Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом
На само мероприятие, состоявшееся на 76-й сессии Генассамблеи ООН, журналистов не пустили.
Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом. Видео © t.me / MID_Russia
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил по поводу вступления РФ в НАТО в начале встречи с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Ребята, можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО", — сказал Лавров на видео, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.
Ранее Лавров заявил о злонамеренных планах НАТО в отношении РФ. По словам главы МИД России, такие выводы можно сделать, исходя из поведения альянса по поводу обсуждения принципа неделимости безопасности.
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