Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом. Видео © t.me / MID_Russia

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил по поводу вступления РФ в НАТО в начале встречи с генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Ребята, можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО", — сказал Лавров на видео, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.