О чём больше всего мечтала 18-летняя студентка, которая погибла во время стрельбы в Перми
У юной красавицы вся жизнь была впереди, но всё оборвалось в одно мгновение.
Фото © Instagram. Скриншот © Telegram / SHOT
Утром 20 сентября 18-летний Тимур Б. открыл стрельбу в Пермском государственном университете, в результате которой погибло по меньшей мере шесть человек. Среди них оказалась и 18-летняя Ксения Самченко — сегодня с девушкой прощаются в её родном городе Лысьве, пишет телеграм-канал SHOT.
Фото © Instagram
По рассказам очевидцев, в роковой момент Ксения с подругой пошли в буфет — как раз была перемена. Но по дороге они встретили вооружённого парня, который застрелил обеих.
Видео © Telegram / SHOT
У Ксюши было много идей и планов на жизнь, которую разом оборвала страшная трагедия. В вузе своей специальностью студентка выбрала гидрологию, и, по словам отчима Андрея Цыганкова, учёба ей очень нравилась. Кроме того, девушка, будучи настоящей красавицей, училась в школе моделей и мечтала купить машину — сама.
Фото © Instagram
Обезвредил стрелка сотрудник ДПС Константин Калинин, который вместе с напарником первым оказался на месте трагедии. За отважный поступок президент РФ Владимир Путин наградил младшего лейтенанта полиции орденом Мужества. Злоумышленнику, которого ранили при задержании, сделали несколько операций и ампутировали ногу.
Комментариев: 0