Зеленский назвал покушение на своего советника ценой за реформы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН назвал покушение на его первого помощника Сергея Шефира ценой за преобразования в стране.

"О прошлой ночи я расскажу детальнее. Три часа ночи — десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив и жизни водителя сейчас ничего не угрожает", — сказал Зеленский.