Зеленский назвал покушение на своего советника ценой за реформы на Украине
По словам украинского лидера, в водителя автомобиля, где находился Сергей Шефир, попало три из 12 выстрелов.
Фото © ТАСС / EPA / STEFANIE LOOS / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН назвал покушение на его первого помощника Сергея Шефира ценой за преобразования в стране.
"О прошлой ночи я расскажу детальнее. Три часа ночи — десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив и жизни водителя сейчас ничего не угрожает", — сказал Зеленский.
Ранее украинский лидер уже пообещал "сильный ответ" тому, кто совершил покушение на Шефира. В МВД страны также сообщили, что патроны, которыми стреляли по машине советника главы государства, были произведены в Венгрии.
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел.
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