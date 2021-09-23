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Зеленский назвал покушение на своего советника ценой за реформы на Украине

По словам украинского лидера, в водителя автомобиля, где находился Сергей Шефир, попало три из 12 выстрелов.

22 сентября, 23:57
<p>Фото © ТАСС / EPA / STEFANIE LOOS / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / STEFANIE LOOS / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН назвал покушение на его первого помощника Сергея Шефира ценой за преобразования в стране.

"О прошлой ночи я расскажу детальнее. Три часа ночи — десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив и жизни водителя сейчас ничего не угрожает", — сказал Зеленский.

Советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него

Советник Зеленского Шефир назвал цель покушения на него

Ранее украинский лидер уже пообещал "сильный ответ" тому, кто совершил покушение на Шефира. В МВД страны также сообщили, что патроны, которыми стреляли по машине советника главы государства, были произведены в Венгрии.

Предупреждение Зеленскому: Кто может стоять за покушением на советника президента Украины

Предупреждение Зеленскому: Кто может стоять за покушением на советника президента Украины

Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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