"Могут быть определённые нюансы": Аналитик оценил участие польской компании PGNiG в сертификации "Северного потока – 2"
Станислав Митрахович выразил надежду на то, что итоговое решение по проекту будет принимать немецкий газовый регулятор.
Фото © ТАСС / Алексей Витвицкий
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович признался, что немного удивился после того, как польской компании PGNiG разрешили участвовать в сертификации "Северного потока – 2".
"Я не скрою, несколько удивительным для меня было, что эта заявка была удовлетворена. Хотя эта информация [об удовлетворении заявки] — это информация самой PGNiG, немцы пока её не подтверждали. Наверное, подтвердят в ближайшее время, но показательно, что об этом Польша сама успевает рассказать раньше, чем Германия", — сказал Митрахович в беседе с RT.
По словам эксперта, в этом деле могут быть "определённые нюансы". Например, польская компания может выступать только в роли наблюдателя или консультанта без права решающего голоса. Также Митрахович назвал неприятным тот факт, что явный противник "Северного потока – 2" будет допущен в каком-то статусе. Однако он надеется, что решение будет принимать немецкий газовый регулятор.
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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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