"Я не скрою, несколько удивительным для меня было, что эта заявка была удовлетворена. Хотя эта информация [об удовлетворении заявки] — это информация самой PGNiG, немцы пока её не подтверждали. Наверное, подтвердят в ближайшее время, но показательно, что об этом Польша сама успевает рассказать раньше, чем Германия", — сказал Митрахович в беседе с RT.