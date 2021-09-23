Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с новой главой МИД Британии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Стоит отметить, что переговоры прошли на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу Скрипалей . Встреча состоялась за закрытыми дверями.

Кроме того, российский министр провёл встречи с рядом зарубежных коллег, в том числе с главами МИД Египта (Самех Шукри), Ирландии (Саймон Ковни) и Польши (Збигнев Рау). Также Лавров принял участие в переговорах министров иностранных дел "пятёрки" Совета Безопасности ООН и генсека организации Антониу Гутерриша.