Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с новой главой МИД Британии
Кроме того, российский министр принял участие в переговорах глав МИД "пятёрки" Совбеза ООН и генсека организации Антониу Гутерриша.
Фото © t.me / MID_Russia
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Стоит отметить, что переговоры прошли на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу Скрипалей. Встреча состоялась за закрытыми дверями.
Кроме того, российский министр провёл встречи с рядом зарубежных коллег, в том числе с главами МИД Египта (Самех Шукри), Ирландии (Саймон Ковни) и Польши (Збигнев Рау). Также Лавров принял участие в переговорах министров иностранных дел "пятёрки" Совета Безопасности ООН и генсека организации Антониу Гутерриша.
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Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал встречу с Лавровым на Генассамблее ООН. Министр иностранных дел России возглавляет делегацию РФ на мероприятии.
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