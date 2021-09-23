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Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с новой главой МИД Британии

Кроме того, российский министр принял участие в переговорах глав МИД "пятёрки" Совбеза ООН и генсека организации Антониу Гутерриша.

23 сентября, 00:56
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/MID_Russia/16777" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MID_Russia</a></p>

Фото © t.me / MID_Russia

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Стоит отметить, что переговоры прошли на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу Скрипалей. Встреча состоялась за закрытыми дверями.

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Кроме того, российский министр провёл встречи с рядом зарубежных коллег, в том числе с главами МИД Египта (Самех Шукри), Ирландии (Саймон Ковни) и Польши (Збигнев Рау). Также Лавров принял участие в переговорах министров иностранных дел "пятёрки" Совета Безопасности ООН и генсека организации Антониу Гутерриша.

  • Встреча делегаций России и Египта. Фото © t.me / MID_Russia
    Встреча делегаций России и Египта. Фото © t.me / MID_Russia
  • Сергей Лавров и Збигнев Рау. Фото © t.me / MID_Russia
    Сергей Лавров и Збигнев Рау. Фото © t.me / MID_Russia
  • Сергей Лавров и Саймон Ковни. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
    Сергей Лавров и Саймон Ковни. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
  • Сергей Лавров и Антониу Гутерриш. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
    Сергей Лавров и Антониу Гутерриш. Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Встреча делегаций России и Египта. Фото © t.me / MID_Russia

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"Ребята, можете не испытывать удачу": Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом

"Ребята, можете не испытывать удачу": Лавров пошутил о вступлении России в НАТО на встрече со Столтенбергом

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал встречу с Лавровым на Генассамблее ООН. Министр иностранных дел России возглавляет делегацию РФ на мероприятии.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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