Третий фигурант: Зачем МИ-6 снова ищет "русский след" в отравлении Скрипалей Эта история могла закончиться ещё три года назад, однако событие с отравлением в Солсбери намеренно превратили в сериал. 21 сентября, 21:07 Фото © Jack Taylor / Getty Images

Где сейчас Скрипаль?

Отравленных 4 марта 2018 года Юлию Скрипаль и её отца, бывшего шпиона британских и американских спецслужб — полковника Сергея Скрипаля — долгое время не показывали общественности. На Даунинг-стрит дело об их таинственном отравлении сразу приобрело аромат "Новичка", и другая версия событий, не связанная с Россией, не рассматривалась в принципе. Предварительное следствие закончилось на удивление быстро — "утечками" из МИ-6 (да и просто бредовыми версиями) подсовывали общественности "личности" вероятных отравителей. Но неожиданно для МИ-6 интерес к Скрипалю начал угасать, и в итоге скандал с отравлением бывшего предателя из ГРУ сошёл на нет.

В 2019 году, когда тема отравления Скрипалей растворилась в будничных биржевых сводках, внезапной сенсацией разродилась британская The Telegraph. Ссылаясь на источник, газета сообщила, что третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании. Тогда этой информации не придали особого значения — ну, подумаешь, ещё одна версия газетных выскочек в погоне за хлёсткими заголовками. Но именно на раскрытии личности третьего вероятного отравителя спустя два года стала настаивать "расследовательская группа" Bellingcat, которую часто обвиняют в заказной работе на спецслужбы. Их репутация никого в этом случае не смущала. Ну в самом деле, не будет же директор британской разведки делать заявления об отравлении Скрипалей.

UK authorities have just announced Denis Sergeev, who travelled to the UK under the alias Sergey Fedotov, has been charged as the third suspect in the poisoning of Sergei Skripal. Bellingcat first revealed Sergeev's involvement in the poisoning two and a half year ago. pic.twitter.com/CefEFWCDrh — Bellingcat (@bellingcat) September 21, 2021

Но здесь важно изучить одно обстоятельство. И два года назад, и сейчас за публикациями вбросов о якобы тайной операции ГРУ против полковника-предателя (который, к слову, давно не представляет интерес ни для одной спецслужбы мира) невыясненным осталось самое главное — местонахождения Сергея Скрипаля, который чудесным образом выжил после покушения. Через некоторое время в немецких СМИ появилась информация, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, также пострадавшую от нервно-паралитического боевого вещества, после неудачного покушения в Солсбери перевезли в Новую Зеландию, где отец и дочь живут по новым документам. Если бывший полковник жив, цел и в состоянии разговаривать, почему не предъявить его общественности как доказательство, что инцидент 2018 года — это не постановка, а реальная попытка убийства? Но в Старом Свете джентльменам (особенно с Даунинг-стрит и Портон-Даун) верят на слово, поэтому объясняться за произошедшее у себя дома, там, видимо, не считают необходимым.

Третий отравитель, "Новичок" и удобный момент

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Племянница Сергея Скрипаля Виктория — одна из ключевых фигур в новом скандале с отравлением в Солсбери. Как сообщают СМИ, в августе 2021 года она (сознательно или нет, не уточняется) в очередной раз спросила у британских властей через журналистов о том, когда родственникам потерпевшего предъявят хоть какого-то виновного по делу. И британская дипломатическая машина, издав фирменный бюрократический лязг, выдала миру новую версию о присутствии в зоне проведения операции третьего шпиона с "Новичком" за пазухой.

Профессор МГУ им. Ломоносова, политолог Андрей Манойло поясняет, что никакой интриги в заявлениях Лондона нет — всю информацию о третьем вероятном подозреваемом они случайно раскрыли два с лишним года назад, просто всё это время от попыток учинить дипломатический скандал и отвести от себя подозрения отвлекали другие дела.

Почва для нового вброса в МИ-6 всегда подбирается самым тщательным образом. Нынешняя ситуация с поисками третьего отравителя — это не новость. Об этом британцы проговорились ещё в 2019 году, но тогда раскручивать эту историю не стали. Потом всё пошло не так — сначала вмешалась пандемия, потом случились выборы в США, а тут ещё и вывод войск из Афганистана хлопот добавил. Скандалить на таком фоне было не с руки — собственный имидж мог пострадать. А в России недавно прошли выборы, поэтому в МИ-6 решили, что именно сейчас можно бросить тень на страну и поскандалить на публику Андрей Манойло Профессор МГУ им. Ломоносова, политолог

Вмешательство во внутренние дела

Военный эксперт Анатолий Никифоров подтвердил эти догадки, добавив, что в момент, когда в России происходили события, важные для внутренней жизни страны, цель британских спецслужб была простой — устроить провокации любого рода, чего бы они ни касались.

Заявления при этом могут быть самые бредовые, даже такие, в которые никто и никогда не поверит. Главная цель — создать фон, создать шум, негатив. Если посмотреть ещё внимательнее, то одновременно с историей про Скрипалей в ПАСЕ происходят некоторые процессы и звучат непонятные заявления. Совпадением такие события назвать нельзя. Это спланированная провокация, один из механизмов по вмешательству во внутренние дела страны Анатолий Никифоров Военный эксперт

Взгляды из-за океана на новый акт балета под названием Солсбери тоже заставляют задуматься о происходящем. Председатель и главный исполнительный директор Центра национальных интересов Дмитрий Саймс пояснил, что заявления из Великобритании по ситуации со Скрипалями могут делать сразу по нескольким причинам.

Я не знаю всех их мотивов, но думаю, что русофобия и двойные стандарты явно играют роль. По-моему, более существенным является другой вопрос: почему вообще поднимается эта тема, учитывая, что США, Англия и особенно Израиль регулярно ликвидируют людей, которых они считают опасными для государства. Саудовская Аравия тем более Дмитрий Саймс Председатель и главный исполнительный директор Центра национальных интересов

МИ-6 в режиме ожидания

Задержку МИ-6 с данными по третьему фигуранту "дела Скрипалей" бывшие разведчики объясняют просто: британским спецслужбам потребовалось пару лет, чтобы сфабриковать данные, которыми их "коллеги" из "расследовательских организаций" могли бы оперировать в публичном поле. Разумеется, предоставлять любые доказательства люди из здания на набережной Альберта, дом 86, не станут и теперь, поскольку джентльменам по-прежнему верят на слово.

Другой любопытной версией причин очередной раскрутки скандала вокруг Скрипалей именно сейчас может быть недавнее оформление тройственного военного союза США, Великобритании и Австралии — AUKUS. По мнению ряда специалистов, после политического решения, разочаровавшего Францию и несколько других союзников, внутри НАТО уже начались тектонические процессы недоверия, перерастающего в брезгливое презрение в адрес США и их "младших" партнёров с одинокого острова. И для того чтобы напомнить, "кто тут настоящий враг", была запущена очередная порция бездоказательной пропаганды по "делу Скрипалей". Причём Лондон предусмотрительно оставил себе путь отхода — заявление по третьему фигуранту дела не офис на Даунинг-стрит, а независимая интернет-площадка, которой уже потом "подпели" официальные лица.

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Разумеется, и "расследовательская группа" Bellingcat, которую за глаза называют "сливным бачком" МИ-6 и ЦРУ, работает не за спасибо, а во имя интересов британской короны и Соединённых Штатов Америки, использующих "расследователей" попеременно (а иногда в одно и то же время) в собственных интересах. Они декларируют, что не принадлежит ни к одной из разведок мира, однако сразу после публикации данных в Интернете о "третьем отравителе" Скрипаля с заявлением по тому же поводу выступил британский премьер Борис Джонсон. В свойственной ему манере и в полурастрёпанном виде он требовал правосудия, которое именем британской короны почему-то никак не свершится хотя бы на этапе передачи материалов следствия российской стороне.

На вопросы о том, почему беглого и давно никому не интересного экс-полковника ГРУ и его дочь попытались так нелепо и топорно убить (да к тому же и не до конца), люди из МИ-6 и секретариата Бориса Джонсона до сих пор не отвечают. Вероятно, кто-то на Даунинг-стрит может иногда перечитывать сценарий этой провокации и, промачивая горло скотчем, удивляться, как ловко удалось провести весь мир.

Авторы Сергей Андреев