В Рособрнадзоре предрекли снижение качества образования при полном отказе от ЕГЭ

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это может привести к снижению качества образования, заявили в пресс-службе ведомства.

"Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению", — цитирует сообщение Рособрнадзора РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что ЕГЭ подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдавать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.