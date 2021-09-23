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В Рособрнадзоре предрекли снижение качества образования при полном отказе от ЕГЭ

Экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы, подчеркнули в ведомстве.

23 сентября, 01:10
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это может привести к снижению качества образования, заявили в пресс-службе ведомства.

"Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению", — цитирует сообщение Рособрнадзора РИА "Новости".

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В ведомстве добавили, что ЕГЭ подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдавать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.

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Ранее Лайф рассказывал, что ЕГЭ по всем предметам изменят с 2022 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, отметив, что в ведомство поступило 11 предложений по итогам прошедшей экзаменационной кампании.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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