В Рособрнадзоре предрекли снижение качества образования при полном отказе от ЕГЭ
Экзамен подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы, подчеркнули в ведомстве.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Рособрнадзор считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это может привести к снижению качества образования, заявили в пресс-службе ведомства.
"Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению", — цитирует сообщение Рособрнадзора РИА "Новости".
В ведомстве добавили, что ЕГЭ подтвердил востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдавать выпускные экзамены по программам среднего общего образования в другой форме.
Ранее Лайф рассказывал, что ЕГЭ по всем предметам изменят с 2022 года. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, отметив, что в ведомство поступило 11 предложений по итогам прошедшей экзаменационной кампании.
Комментариев: 0