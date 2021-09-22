Новые правила выплат по ОСАГО: как теперь ремонтировать машину С 20 сентября вступило в силу положение Банка России о новой методике расчета стоимости ремонта автомобиля по ОСАГО. Автомобилисты уже подозревают коварную засаду от страховщиков. 21 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Все, у кого есть автомобиль - знают, что в соответствии с законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (ОСАГО) страховая компания при наступлении страхового случая имеет право самостоятельно решать, осуществить ли ей денежную выплату по полису ОСАГО, или направить автомобиль на станцию технического обслуживания (СТО) для восстановительного ремонта. Не секрет, что практически все страховщики в договорах ОСАГО указывают в качестве приоритетной формы возмещения именно ремонт, если только не наступило одно из специально указанных в законе событий (застрахованный автомобиль не подлежит восстановлению; компенсация положена родственникам погибшего в ДТП водителя или самому автовладельцу, получившему серьезные травмы; либо - пострадавший — инвалид), тогда положены именно денежные выплаты.

Когда данная норма только вводилась, идея восстановительного ремонта за счет страховщика казалась вполне здравой, ответственные чиновники из Центробанка, который осуществляет надзор за страховыми компаниями, убеждали, что в этом и есть смысл страховки - восстановление поврежденного автомобиля. Но практика показала, что в реальности в большинстве случаев, когда назначается ремонт, автолюбители вовсе не в восторге. Причин тому множество, и главные из них — это неудовлетворительное качество ремонта по ОСАГО и длительные сроки этого самого ремонта. Несмотря на то, что законодательно запрещено использовать старые автозапчасти без согласия владельца, автостанции при ремонте зачастую именно так и делают. Дело в том, что стоимость запчастей в справочниках, по которым определяются суммы затрат, положенные на ремонт - занижена, а работать себе в убыток СТО не хотят.

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В связи со сложившейся ситуацией количество судебных исков к страховым компаниям и жалоб россиян на страховщиков в ЦБ стало лавинообразным. По ОСАГО за июль и август нынешнего года в Центробанк поступило 4800 жалоб, что на 15% больше, чем за аналогичное время 2020-го. Чиновники ЦБ в ответ на вопросы о недоработках указывают, что мол, как раз в новых правилах, которые вступили в действие с 20 сентября, всё учтено. Теперь ценовые справочники, исходя из которых производится ремонт, будут уточняться по каждому региону отдельно. Их станет больше, они будут чаще обновляться, в том числе с учётом популярности того или иного автомобиля в регионе. И самое главное, теперь из правил исключен пункт, согласно которому с согласия страховщика при ремонте допустимо использование бывших в употреблении запчастей, но это не значит, что их не будут использовать.

- Формально действительно новые правила расчета ремонта по ОСАГО могли бы сделать механизм определения стоимости более понятным для автовладельцев, но на практике никаких позитивных изменений скорее всего не произойдет, - считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. - Дело в том, что в этом категорически не заинтересованы страховые компании, которые используют методику ЦБ для того, чтобы снизить свои расходы по выплатам. Именно поэтому в новом документе нет нормативов, определяющих качество выполненных работ. Как показывает практика - если оценку ущерба и объёма предстоящих работ проводит независимый эксперт, назначенный судом, то как правило, сумма, которую страховщики должны затратить во исполнение своих обязательств - увеличивается на 20-25%. Но не все граждане готовы тратить время и отстаивать свои права в суде. Страховые компании это, конечно, знают и этим пользуются.

И действительно со стоимостью расходных материалов и запчастей “тумана” в новых правилах ничуть не меньше, чем в старых. Как и прежде допустимо, чтобы в справочниках, на которые опираются страховщики при расчете возмещения, можно было указывать усредненные цены, рассчитанные по сложной формуле. Во внимание принимаются и минимальные цены на запчасти от официального производителя и медианные (половина цен ниже этого значения, половина выше) которые поставляет на свободный рынок неизвестная марка.

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

- Разница в цене между оригинальной запчастью и той, которую можно приобрести у несертифицированного производителя, может отличаться в десятки раз, и при этом часто удешевление узла или некого элемента происходит не за счёт снижения наценки за известное клеймо, а вследствие использования менее качественных материалов, - пояснил Дмитрий Кан - директор московской компании Faeton37.ru, которая занимается оптовой поставкой автозапчастей крупным дилерским центрам. - Ряд автомобилей среднего ценового сегмента при установке на них неоригинальных деталей намного быстрее утрачивают свои эксплуатационные свойства, что ведёт к скорому повторному ремонту.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), только за прошлый год средний рост цен на автозапчасти в РФ составил порядка 23%, и прежде всего подорожали именно импортные. На этом фоне очевидно, что просто введение новых справочников, которые допускают при использовании при ремонте по ОСАГО “подходящих” деталей - проблем не решает.

- Нет, не решает, а сохраняет, - утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. - Страховщики очень умело воздействуют на автомобилистов и используют справочники только в своих интересах. Формально у страховой есть 20 дней, чтобы принять решение о ремонте по ОСАГО. Но иногда за этот период разыгрывается хитрая схема: страховая отправляет владельца пострадавшего транспортного средства в СТО, заранее зная, что ремонтники не смогут выполнить работу по восстановлению в связи с недостаточностью оплаты по расчету из справочника.

Сервисы объясняют это автомобилисту и отправляют его обратно - в страховую, где ему снова показывают в справочник и предлагают снова обратиться в СТО и договориться о заказе более дешёвых запчастей. В сервисе подтверждают, что такое возможно, но придётся ждать, и всё равно - окончательная цена не гарантирована, но при этом указывают, что есть вариант - подписать допсоглашение, по которому владелец машины обязуется доплатить недостающую сумму за ремонт, и тогда ему даже поставят более качественные комплектующие. Многие россияне на это соглашаются, и это очень устраивает страховые и СТО.

- Очевидно, что ситуация, когда добросовестные автомобилисты для того, чтобы получить возмещение по ОСАГО, могут попасть в ситуацию с доплатами - не нормальна, - отметил адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. - Наверно, именно поэтому правоохранители фиксируют рост тех, кто садится за руль с фальшивым страховых полисом.

Вот и получается, что регулятор и страховщики декларируют, что новации со справочниками позитивно влияют на качество ремонта, и с этим не поспоришь, только всё равно, так или иначе - оплачивать всё приходится автолюбителям: либо за своевременную установку качественных запчастей по ОСАГО, либо за более дорогую добровольную страховку КАСКО, выплаты по которой рассчитываются, как правило - вообще без учета износа запчастей.

Авторы Максим Греков