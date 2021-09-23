Критик Соседов назвал нелепыми и дикими слова о вине Моргенштерна в стрельбе в Перми

Музыкальный критик Сергей Соседов не согласен с тем, что рэпер Моргенштерн несёт ответственность за трагедию в Перми. Ранее член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина возложила на артиста вину за стрельбу в пермском вузе, отметив, что он пропагандирует насилие.

"Шоу-бизнес и его отрицательные герои, конечно же, влияют на сознание и мировоззрение подростков, и не только. Но так впрямую обвинять Моргенштерна, конечно, нелепо и дико. Его вина может быть только сильно-сильно косвенной", — сказал Соседов в беседе с Лайфом.

Критик добавил, что при желании любого деятеля современного шоу-бизнеса можно причислить к виновным, "потому что все они своим "творчеством" пропагандируют бездуховность и полное отсутствие идеалов и чего бы то ни было святого".

"Но это, повторяю, косвенная вина. В принципе, если такое обвинение было сделано публично, Моргенштерн вправе подать на Мизулину в суд", — отметил Соседов.