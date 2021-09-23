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Критик Соседов назвал нелепыми и дикими слова о вине Моргенштерна в стрельбе в Перми

Собеседник Лайфа считает, что при желании любого деятеля современного шоу-бизнеса можно причислить к виновным.

23 сентября, 01:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTeuLCXDXfP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Музыкальный критик Сергей Соседов не согласен с тем, что рэпер Моргенштерн несёт ответственность за трагедию в Перми. Ранее член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина возложила на артиста вину за стрельбу в пермском вузе, отметив, что он пропагандирует насилие.

"Шоу-бизнес и его отрицательные герои, конечно же, влияют на сознание и мировоззрение подростков, и не только. Но так впрямую обвинять Моргенштерна, конечно, нелепо и дико. Его вина может быть только сильно-сильно косвенной", — сказал Соседов в беседе с Лайфом.

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Критик добавил, что при желании любого деятеля современного шоу-бизнеса можно причислить к виновным, "потому что все они своим "творчеством" пропагандируют бездуховность и полное отсутствие идеалов и чего бы то ни было святого".

"Но это, повторяю, косвенная вина. В принципе, если такое обвинение было сделано публично, Моргенштерн вправе подать на Мизулину в суд", — отметил Соседов.

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Ранее адвокат Моргенштерна назвал абсурдными заявления о вине рэпера в пермской трагедии. Сергей Жорин сомневается в том, что музыкант вообще отреагирует на слова политика, и считает использование подобных высказываний пиаром.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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