Найдены обломки пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26
Сейчас в посёлке Корфовский собирается поисково-спасательная группа. В 13:30 по местному времени (06:30 мск) она планирует выдвинуться к месту крушения,
Фото © lps-aero.com
В Хабаровском крае найдены обломки самолёта Ан-26, который пропал накануне. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, фрагменты воздушного судна обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника. Сейчас в посёлке Корфовский собирается поисково-спасательная группа. В 13:30 по местному времени (06:30 мск) она планирует выдвинуться к месту крушения, до которого около семи километров. Ожидается, что путь займёт примерно два-три часа.
В Объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердили обнаружение обломков самолёта.
"Нашли место крушения самолета. Оно в районе поселка Корфовский", — цитирует ТАСС сообщение представителя дирекции.
Напомним, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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