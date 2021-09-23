Найдены обломки пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26

По его данным, фрагменты воздушного судна обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника. Сейчас в посёлке Корфовский собирается поисково-спасательная группа. В 13:30 по местному времени (06:30 мск) она планирует выдвинуться к месту крушения, до которого около семи километров. Ожидается, что путь займёт примерно два-три часа.