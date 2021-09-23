Власти Чехии попросили Россию о правовой поддержке по делу о взрывах во Врбетице

Чехия направила в Россию просьбу оказать правовую поддержку расследованию дела о взрывах во Врбетице. Об этом журналистам рассказал надзирающий прокурор Мартин Малуш.

"Сейчас мы постепенно получаем и анализируем те результаты правовой поддержки, которые мы уже получили, и ожидаем следующие. Естественно, просьба о правовой поддержке была направлена и в Россию", — сказал Малуш, уточнив, что расследование затрагивает несколько европейских стран.

Отмечается, что представители следствия и прокуратуры, занимающиеся данным расследованием, продолжают придерживаться версии об участии в организации взрывов сотрудников российской спецслужбы ГРУ.

"Мы продолжаем работать с проверкой версии достаточно обоснованного подозрения, что взрывы были инициированы устройством-приманкой, размещённым на складах лицами, работающими в интересах российской военной разведки (ГРУ). Всё ещё проводится крупномасштабное расследование, цель которого — составить карту перемещений и контактов подозреваемых лиц, особенно в ближайшем временном контексте расследуемых деяний", — поведал Малуш.

По словам прокурора, следователи также собирают доказательства, которые должны прояснить мотивы совершения обоих взрывов. На данный момент краевая прокуратура Брно не может оценить, как долго будет продолжаться расследование этого уголовного дела и каким образом оно будет завершено, резюмировал Мартин Малуш.

Пражское сетевое издание Deník N, ссылаясь на высокопоставленный источник, знакомый с расследованием, сообщило, что Москва отказала Чехии в юридической помощи по этому делу.