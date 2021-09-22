Разбираем новый бюджет России: на какие цели заложили деньги и для каких категорий граждан готовят выплаты Правительство утвердило проект федерального бюджета на 2022 год. Он предусматривает триллионные расходы на поддержку семей с детьми и повышение зарплат минимум трём миллионам россиян. 22 сентября, 12:52 Фото © Shutterstock

Новый проект бюджета, на днях представленный Минфином, предполагает значительное увеличение социальных расходов. Так, например, на поддержку семей с детьми предусмотрено 2,1 трлн рублей на три года, из которых 900 млрд будут выплачены уже в следующем году. Из них более 100 млрд рублей пойдет на новые меры поддержки, которые введены по поручению президента РФ в текущем году: увеличенные больничные по уходу за детьми до восьми лет, пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Предполагается, что в 2022 году повышенные пособия будут назначены 412 тысячам будущих мам.

Новый материнский капитал

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Сохранится и материнский капитал, более того, он будет индексирован на уровень инфляции. На его выплату в бюджете заложено 440 млрд рублей, и ещё дополнительно 85 млрд — на выплату пособий в связи с рождением и по уходу за ребёнком для незастрахованных - то есть для женщин, которые нигде не работали до этого радостного события. Для получения денег достаточно будет обратиться в Пенсионный фонд.

Также 76,4 млрд рублей заложено на пособия одиноким родителям с несовершеннолетними детьми. Их размер останется прежним — половина регионального прожиточного минимума на ребёнка, пособие будет назначаться одиноким или единственным родителям, если доходы семьи меньше регионального прожиточного минимума на человека. В общей сложности такие пособия получат родители более чем одного миллиона детей.

Не забыто и обучение будущих граждан: на ремонт существующих и строительство новых школ выделено 500 млрд рублей, а на создание сети образовательных кампусов мирового уровня ещё 60 млрд.

Кроме того, будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 13 600 рублей. Благодаря этой мере должна увеличиться зарплата трёх миллионов человек.

Вторым делом — самолёты и дороги

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Не забыты также армия и правоохранительные органы — тем более, что увеличить зарплаты военнослужащим ещё в начале сентября поручил президент Владимир Путин. На эти цели правительство направит почти 9 трлн рублей. Траты на национальную оборону в 2022 году составят 3,51 трлн рублей, в 2023 году — 3,557 трлн, в 2024-м — 3,81 трлн рублей.

В следующую трехлётку правительство, судя по всему, надеется также решить главную проблему России — дорожную. На реализацию этого проекта будет потрачено 1,3 трлн рублей за три года. В 2022 году на благоустройство дорог страны потратят 331,7 млрд рублей, в 2023 году — 445,8 млрд, в 2024-м — 544,8 млрд рублей.

Госпрограмма "Развитие авиапрома" в следующем году получит 42,3 млрд рублей. Это на 44,7% меньше, чем планировалось ранее. На финансирование космической деятельности выделят 629,64 млрд рублей, из них 210,2 млрд — в 2022 году, в 2023 году — 209,61 млрд рублей, в 2024-м — 209,8 млрд.

Сырьевики заплатят

Интересно, что проект бюджета на следующий год не только самый социальный, но и впервые в нём менее трети всех доходов даст продажа нефти и газа. Однако сырьевики не забыты — грядёт значительное увеличение налоговой нагрузки для добывающих компаний, металлургов и химиков, которые сейчас зарабатывают сверхприбыли на росте мировых цен. И особенно тех, кто полученные деньги тратит на дивиденды акционерам, а не на инвестиции в России. Им придётся платить повышенный НДПИ и новый акциз — в общей сложности на 546 млрд рублей в 2022–2024 годах. Итак, новая ставка НДПИ для металлургов составит от 1,5% (производители коксующегося угля) до 5,5% (производители железной руды). Для производителей удобрений НДПИ не будут привязывать к мировым ценам, а просто поднимут в 2,5 раза. Единственной крупной компанией, которая избежит повышения налогов, будет Rusal, так как в настоящее время цены на алюминий не растут, а падают. А для тех горнодобывающих компаний, которые выплачивают больше дивидендов, чем инвестируют, предполагается ввести повышающие коэффициенты к налогу на прибыль — он будет расти с 20% до 25–35% в зависимости от выплаченных за прошлые годы дивидендов.

Не хочешь инвестировать в бизнес — инвестируй в бюджет.

Авторы Александра Баязитова