ВЦИОМ определил основные источники новостей для россиян

ВЦИОМ провёл опрос о популярности источников информации и использовании Интернета россиянами. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

Согласно результатам опроса, чаще всего россияне узнают новости об экономике и общественно-политической жизни по телевидению (47%), в социальных сетях и блогах в Интернете (42%), из разговоров с людьми (40%), на новостных, аналитических и официальных сайтах в Интернете (36%), а также по региональному и местному телевидению (31%).

Исследование также выявило, какой источник является главным. Так, 42% назвали таковым телевидение, 21% — соцсети и блоги, 20 — новостные, аналитические и официальные сайты. Разговоры с людьми, мессенджеры, радио и газеты выбрали менее 10% в каждом случае. Журналы в качестве главного источника информации не назвал никто. При этом доля респондентов, которые назвали главным источником информации телевидение, уменьшается со снижением возраста опрошенных, а процент потребляющих новости из Интернета ожидаемо растёт.

В рейтинге социальных сетей и мессенджеров, которыми россияне пользуются каждый день, на первом месте оказался WhatsApp (63%), на втором — YouTube (39%), на третьем — Instagram — 33%. Facebook оказался на предпоследнем месте, опередив только Twitter (5 и 3 процента соответственно).