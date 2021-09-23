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"Явное предупреждение президенту": Депутат Рады обвинил трёх человек в причастности к покушению на советника Зеленского

По словам парламентария, на Украине политическая борьба перешла на новый уровень — физическое уничтожение конкурентов и противников.

23 сентября, 03:42
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/The_Kyva/1243" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The_Kyva</a></p>

Фото © t.me / The_Kyva

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива в своём телеграм-канале порассуждал о возможном мотиве покушения на Сергея Шефира — советника президента Украины Владимира Зеленского.

Политик считает, что произошедшее нужно рассматривать как предупреждение лидеру Незалежной.

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"Пули легли в водительскую дверь автомобиля, не неся угрозы пассажиру, явное предупреждение президенту и офису, что они все досягаемы", — отметил Кива.

По словам парламентария, к покушению могут быть причастны мэр Киева Виталий Кличко, бывший депутат Артур Палатный и националист Андрей Билецкий, которые "объединились в борьбе с офисом президента". Кива заявил, что на Украине политическая борьба перешла на новый уровень — физическое уничтожение конкурентов и противников. Депутат порекомендовал украинским политикам пересаживаться в "броню" и иметь при себе оружие, чтобы не стать лёгкой добычей.

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Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, которые ранили водителя, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых — "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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