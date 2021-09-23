Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива в своём телеграм-канале порассуждал о возможном мотиве покушения на Сергея Шефира — советника президента Украины Владимира Зеленского.

"Пули легли в водительскую дверь автомобиля, не неся угрозы пассажиру, явное предупреждение президенту и офису, что они все досягаемы", — отметил Кива.

По словам парламентария, к покушению могут быть причастны мэр Киева Виталий Кличко, бывший депутат Артур Палатный и националист Андрей Билецкий, которые "объединились в борьбе с офисом президента". Кива заявил, что на Украине политическая борьба перешла на новый уровень — физическое уничтожение конкурентов и противников. Депутат порекомендовал украинским политикам пересаживаться в "броню" и иметь при себе оружие, чтобы не стать лёгкой добычей.