Судьба экипажа разбившегося Ан-26 остаётся неизвестной, заявили в МЧС
К месту падения самолёта выдвигается наземная группировка сил и средств.
Фото © lps-aero.com
Судьба экипажа самолёта Ан-26, который разбился в Хабаровском крае, всё ещё неизвестна. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.
"Самолёт разбился в труднодоступной местности. К месту падения самолёта выдвигается наземная группировка сил и средств. Судьба экипажа до сих пор неизвестна", — говорится в сообщении.
Тем временем следователи изъяли всю необходимую документацию по самолёту. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — указано в сообщении.
Кроме того, следователи допросили авиатехников ЗАО "Лётные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом. Изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полёт Ан-26.
Ранее стало известно, что обломки Ан-26 были обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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