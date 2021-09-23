Судьба экипажа разбившегося Ан-26 остаётся неизвестной, заявили в МЧС

Судьба экипажа самолёта Ан-26, который разбился в Хабаровском крае, всё ещё неизвестна. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

"Самолёт разбился в труднодоступной местности. К месту падения самолёта выдвигается наземная группировка сил и средств. Судьба экипажа до сих пор неизвестна", — говорится в сообщении.

Тем временем следователи изъяли всю необходимую документацию по самолёту. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — указано в сообщении.

Кроме того, следователи допросили авиатехников ЗАО "Лётные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом. Изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полёт Ан-26.