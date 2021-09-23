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Судьба экипажа разбившегося Ан-26 остаётся неизвестной, заявили в МЧС

К месту падения самолёта выдвигается наземная группировка сил и средств.

23 сентября, 04:08

Фото © lps-aero.com

Судьба экипажа самолёта Ан-26, который разбился в Хабаровском крае, всё ещё неизвестна. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

"Самолёт разбился в труднодоступной местности. К месту падения самолёта выдвигается наземная группировка сил и средств. Судьба экипажа до сих пор неизвестна", — говорится в сообщении.

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Тем временем следователи изъяли всю необходимую документацию по самолёту. Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа", — указано в сообщении.

Кроме того, следователи допросили авиатехников ЗАО "Лётные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом. Изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полёт Ан-26.

Пропавший под Хабаровском Ан-26 налетал на два года больше положенного

Пропавший под Хабаровском Ан-26 налетал на два года больше положенного

Ранее стало известно, что обломки Ан-26 были обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае.

Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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