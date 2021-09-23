НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Туве временно потеряли связь с самолётом Ан-3

Воздушное судно, принадлежащее красноярской компании "Агат", выполняло полёт на предельно низких высотах для аэрофотосъёмки двух районов республики.

23 сентября, 04:20

Фото © aviahosting.ru

В Туве временно утратили связь с самолётом Ан-3, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"В 05:15 мск на связь не вышел самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой. В 06:02 самолёт вышел на связь, его командир доложил, что продолжает полёт по плану", — сказал источник.

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Самолёт, принадлежащий красноярской компании "Агат", выполнял полёт на предельно низких высотах для аэрофотосъемки двух районов Тувы.

Ранее стало известно, что обломки самолёта Ан-26 были обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае. Судьба находившихся на борту шести человек остаётся неизвестной.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Судьба экипажа разбившегося Ан-26 остаётся неизвестной, заявили в МЧС

сегодня в 04:08

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

сегодня в 03:11

Актриса Валентина Петрачкова скончалась на 83-м году жизни

сегодня в 04:28

"Париж уже начал строить Москве глазки": В США заговорили о страхе Европы перед союзом Франции и России

сегодня в 04:16

WSJ: Меркель отказалась ответить на первый звонок Байдена в качестве президента США

сегодня в 03:48

Новости партнеров

Layer 1