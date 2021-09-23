В Туве временно потеряли связь с самолётом Ан-3
Воздушное судно, принадлежащее красноярской компании "Агат", выполняло полёт на предельно низких высотах для аэрофотосъёмки двух районов республики.
Фото © aviahosting.ru
В Туве временно утратили связь с самолётом Ан-3, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
"В 05:15 мск на связь не вышел самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой. В 06:02 самолёт вышел на связь, его командир доложил, что продолжает полёт по плану", — сказал источник.
Самолёт, принадлежащий красноярской компании "Агат", выполнял полёт на предельно низких высотах для аэрофотосъемки двух районов Тувы.
Ранее стало известно, что обломки самолёта Ан-26 были обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае. Судьба находившихся на борту шести человек остаётся неизвестной.
Лента новостей
"Париж уже начал строить Москве глазки": В США заговорили о страхе Европы перед союзом Франции и России
сегодня в 04:16
Судьба экипажа разбившегося Ан-26 остаётся неизвестной, заявили в МЧС
сегодня в 04:08
WSJ: Меркель отказалась ответить на первый звонок Байдена в качестве президента США
сегодня в 03:48
Комментариев: 0