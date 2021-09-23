В Туве временно потеряли связь с самолётом Ан-3

В Туве временно утратили связь с самолётом Ан-3, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"В 05:15 мск на связь не вышел самолет Ан-3, выполняющий полет на Тувой. В 06:02 самолёт вышел на связь, его командир доложил, что продолжает полёт по плану", — сказал источник.