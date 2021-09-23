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Актриса Валентина Петрачкова скончалась на 83-м году жизни

Зрителям артистка известна по фильмам "Будулай, которого не ждут", "В августе 44-го", "Знак беды".

23 сентября, 04:28
<p>Валентина Петрачкова. Фото © <a href="http://kolastheatre.by/ru/news/ushla-iz-zhizni-zasluzhennaya-artistka-respubliki-belarus-valentina-petrachkova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театра им. Якуба Коласа</a></p>

Валентина Петрачкова. Фото © Театра им. Якуба Коласа

Советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла в возрасте 82 лет в Витебске. Об этом сообщили в театре имени Якуба Коласа, где она служила с 1958 года.

"В театр пришла грустная весть. 20 сентября на 83-м году жизни от нас ушла в другой мир заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова", — говорится в сообщении театра.

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Впервые в кино Петрачкова снялась в 1981 году в фильме "Люди на болоте", который прославил её в узких кругах. Также она снималась в таких фильмах, как "Будулай, которого не ждут", "В августе 44-го", "Знак беды".

Прощание с Петрачковой состоится 23 сентября. Похороны пройдут в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.

Ранее стало известно о смерти актёра из "Интернов" и "Глухаря" Владимира Яковлева.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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