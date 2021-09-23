Актриса Валентина Петрачкова скончалась на 83-м году жизни

Советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла в возрасте 82 лет в Витебске. Об этом сообщили в театре имени Якуба Коласа, где она служила с 1958 года.

"В театр пришла грустная весть. 20 сентября на 83-м году жизни от нас ушла в другой мир заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова", — говорится в сообщении театра.

Впервые в кино Петрачкова снялась в 1981 году в фильме "Люди на болоте", который прославил её в узких кругах. Также она снималась в таких фильмах, как "Будулай, которого не ждут", "В августе 44-го", "Знак беды".

Прощание с Петрачковой состоится 23 сентября. Похороны пройдут в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.