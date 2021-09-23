Психиатр рассказал, чем грозит сон перед включённым телевизором

Пока человек спит, его мозг продолжает обрабатывать информацию. Поэтому мелькание экрана и звуки телевизора портят качество отдыха и перегружают нервную систему. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал врач-психиатр высшей категории Александр Федорович.

Специалист уточнил, что просмотр ТВ нельзя назвать отдыхом — в это время работа мозга и анализ ситуации продолжаются. Поэтому такой "релакс" может повлечь за собой истощение нервной системы и нарушения сна.

"Даже когда люди говорят, что включают телевизор для фона. Белый шум всё равно обеспечивает нагрузку на центральную нервную систему через анализаторы. Так или иначе, информация мозгом обрабатывается. Сказать "я отвлекаюсь" можно, но ни в коем случае нельзя говорить, что это отдых", — сказал Александр Федорович.

Для полноценного отдыха человеку важны прогулки на свежем воздухе, созерцание природы, общение с единомышленниками, занятия медитацией, а вовсе не просмотр телевизора и игра в онлайн-игры, отметил психиатр.