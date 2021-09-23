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Умер главный конструктор первых атомных подлодок СССР Радий Шмаков

Причина смерти трижды награждённого орденами инженера не называется.

23 сентября, 14:21
<p>Радий Шмаков. Фото © ТАСС / Белинский Юрий</p>

Радий Шмаков. Фото © ТАСС / Белинский Юрий

Бывший главный конструктор СПМБМ "Малахит", один из создателей первой атомной подводной лодки СССР Радий Шмаков скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Клуба подводников.

"23 сентября на 91-м году жизни скончался главный конструктор СПМБМ "Малахит" Шмаков Радий Анатольевич, почётный член нашего Клуба подводников", — сказано в записи.

Совет организации выразил глубокие соболезнования семье и коллегам конструктора. Причина его смерти не называется.

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Радий Шмаков работал в ЦКБ (ныне — СПМБМ) "Малахит" с 1954 года. Он участвовал в создании и модернизациях атомных подводных лодок I и II поколений, а также первой подлодки СССР К-3 "Ленинский комсомол". Награждён орденом Октябрьской Революции (1978) и дважды — орденом Трудового Красного Знамени (1971, 1985).

А ранее Лайф рассказывал о смерти главного конструктора МиГ-31 Валерия Василькова. Инженеру было 62 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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