Памфилова призвала критиков не искать "соринок" в российских выборах, а увидеть "брёвна" на Западе

Критики российской избирательной системы должны обратить внимание на организацию выборов в западных странах. Например, в Канаде запрещается снимать процесс голосования под угрозой штрафа. Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК.

"В Канаде выборы сейчас проходили совсем недавно. Это к нашим критикам, которые истерили по поводу видеонаблюдения на выборах. Что происходит на участках [в Канаде], никто не видит. Фото- и видеосъёмка на участке строго запрещена, нарушителям грозит штраф в $5 тысяч. Правда, аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проём, если руководитель участка разрешит", — сообщила Памфилова.

Она также отметила, что сейчас некоторые за рубежом говорят о "массовых вбросах, ужасе и так далее" на выборах в Госдуму в России. И при этом критики не обращают внимания на избирательную систему в государствах Запада.

"Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать. Никаких брёвен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ничего, мы с ними справимся", — заявила председатель ЦИК.

Ранее Лайф писал, что Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчёта голосов. Техническая группа проведёт пересчёт результатов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября.

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.