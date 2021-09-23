Топ-модель 90-х Линда Евангелиста раскрыла, почему резко потолстела и оказалась изуродована

Топ-модель 90-х Линда Евангелиста решила рассказать поклонникам, почему её внешность изменилась до неузнаваемости. Не первый год фанаты отмечают, что звезда заметно набрала в весе и постарела. Сначала 56-летняя манекенщица никак не комментировала эту тему, но всё-таки решила прервать молчание.

"Моим подписчикам, которые задавались вопросом, почему я не работаю моделью, в то время как карьера моих сверстниц процветает, отвечаю: причина в том, что я была жестоко обезображена процедурой аппаратной липосакции, эффект от которой был прямо противоположным обещанному", — написала 56-летняя манекенщица на своей странице в "Инстаграме", передаёт РИА ФАН.

Как утверждает Линда, вместо уменьшения веса процедура увеличила жировые клетки. Модель не остановилась и сделала ещё две, но никакого результата не последовало. После этого Евангелиста впала в глубокую депрессию и начала буквально ненавидеть своё тело. Пост с криком души звезда опубликовала после того, как подала в суд на компанию – производителя оборудования, из-за которого пострадала. Об этом она также рассказала в своей исповеди.

Стоит отметить, что большинство подписчиков поддержали модель, отметив её невероятную смелость. "Ваше мужество вдохновляет, мы любили и будем любить вас вечно", "Красота сияет изнутри, поверьте, все видят вашу красоту", "Вы — одна из моих любимых супермоделей с 90-х годов до сегодняшнего дня, вы по-прежнему великолепны", — высказались комментаторы.