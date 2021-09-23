В Москве лифт чудом не убил пассажира, поехав вверх, когда тот выходил
Жуткий инцидент записала камера, установленная в подъёмнике. В Следственном комитете Лайфу сообщили, что уже начали проверку.
В Москве парень чудом не стал жертвой лифта, который поехал с открытой дверью. Видео © Соцсети
В Сети появилось жуткое видео — обыкновенная поездка на лифте чуть не закончилась трагедией. Авторы ролика утверждают, что всё произошло в одной из московских многоэтажек на Братиславской улице.
На кадрах видно, как двое парней выходят друг за другом из лифта. Как только второй переступает порог, кабинка начинает движение вверх. Мужчина чудом успевает выйти из лифта, который отправляется покорять соседние этажи с открытой дверью. В Следственном комитете Лайфу сообщили, что уже в курсе инцидента и проводят проверку.
"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе столичного управления СКР.
Инциденты с лифтами в последнее время участились в столичном регионе. Причём чаще они происходят в новых домах, чем в старых. Так, в подмосковном Красногорске девушка после поездки на лифте по 45-этажному дому попала в больницу с переломом шеи, а в московском ЖК "Спутник" местная жительница пожаловалась, что кабинка вместе с ней и её ребёнком пролетела в свободном падении несколько этажей. Позже выяснилось, что женщина преувеличила, однако инцидент всё же имел место, а жители дома и раньше жаловались на проблемы с лифтом.
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