В Москве лифт чудом не убил пассажира, поехав вверх, когда тот выходил

В Москве парень чудом не стал жертвой лифта, который поехал с открытой дверью. Видео © Соцсети

В Сети появилось жуткое видео — обыкновенная поездка на лифте чуть не закончилась трагедией. Авторы ролика утверждают, что всё произошло в одной из московских многоэтажек на Братиславской улице.

На кадрах видно, как двое парней выходят друг за другом из лифта. Как только второй переступает порог, кабинка начинает движение вверх. Мужчина чудом успевает выйти из лифта, который отправляется покорять соседние этажи с открытой дверью. В Следственном комитете Лайфу сообщили, что уже в курсе инцидента и проводят проверку.