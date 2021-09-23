Главный внештатный инфекционист Минздрава оценил вероятность четвёртой волны коронавируса

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов прокомментировал прогнозы о начале четвёртой волны пандемии коронавируса в России. По словам собеседника Лайфа, рост числа заболевших действительно отмечается в некоторых субъектах страны. В Минздраве по-прежнему рассчитывают, что сдержать развитие пандемии поможет вакцинация.

"Ситуация с заболеваемостью остаётся напряженной, в ряде регионов отмечается рост заболеваемости. В то же время в России доступна вакцинация — наиболее эффективное средство для борьбы с пандемией. Вакцинация позволяет избежать осложнений CoViD-19 и его тяжёлого течения", — сообщил Чуланов в беседе с Лайфом.