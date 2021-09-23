Главный внештатный инфекционист Минздрава оценил вероятность четвёртой волны коронавируса
По словам собеседника Лайфа, рост числа заболевших действительно отмечается в некоторых регионах. Помочь должна вакцинация.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов прокомментировал прогнозы о начале четвёртой волны пандемии коронавируса в России. По словам собеседника Лайфа, рост числа заболевших действительно отмечается в некоторых субъектах страны. В Минздраве по-прежнему рассчитывают, что сдержать развитие пандемии поможет вакцинация.
"Ситуация с заболеваемостью остаётся напряженной, в ряде регионов отмечается рост заболеваемости. В то же время в России доступна вакцинация — наиболее эффективное средство для борьбы с пандемией. Вакцинация позволяет избежать осложнений CoViD-19 и его тяжёлого течения", — сообщил Чуланов в беседе с Лайфом.
Напомним, что заметный рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов фиксируют с начала этой недели. В Москве число инфицированных за прошедшие сутки увеличилось на 3345 человек против 1991 днём ранее. Растёт и число летальных исходов. Лайф уже сообщал, что за прошедшие сутки в России умерло 820 пациентов с коронавирусом. Антирекорд фиксируется уже второй раз с начала пандемии. Ранее максимум в 820 летальных исходов регистрировали 26 августа.
Также стало известно, что из-за нестабильной ситуации с коронавирусом власти некоторых российских регионов решили вновь перевести школьников на дистанционное обучение. Так, например, с 22 сентября ученики из Оренбурга снова вынуждены грызть гранит науки на удалёнке. А власти Пермского края рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест.
Единичные случаи заражения коронавирусом продолжают выявлять в Кремле. А президент Владимир Путин с 14 сентября находится на самоизоляции как контактный по ковиду. В его окружении заболели несколько десятков человек.
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