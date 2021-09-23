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В Москве за сутки выявили 3345 случаев ковида — это максимум с 31 июля

В относительном выражении прирост составляет 0,2%. Всего в стране выявлено 21 438 новых случаев коронавируса.

23 сентября, 08:49

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве число инфицированных коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа увеличилось на 3345 против 1991 днём ранее, до 1 611 511, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с CoViD-19. Кроме того, за сутки от ковида в российской столице умерло 54 человека против 50 накануне.

Как отмечается, в относительном выражении прирост составляет 0,2%, а в абсолютном стал максимальным с конца июля.

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Всего же по России выявлено 21 438 новых случаев CoViD-19, во второй раз с начала пандемии зафиксировали 820 смертей от инфекции за сутки.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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