Как заполучить гибридный иммунитет, неуязвимый перед мутациями ковида, раскрыл врач

Самый стойкий и надёжный иммунитет к коронавирусной инфекции формируется при вакцинации человека, который ранее уже переболел CoViD-19. Об этом сообщил врач-иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что в этом случае речь идёт о так называемом гибридном иммунитете.

"За счёт того что у антител гибридного иммунитета шире "репертуар", они знакомы с большим количеством признаков "врага". Поэтому суммарный нейтрализующий эффект становится выше", — приводит сайт kp.ru слова специалиста.

Такие способы защиты, как первичная вакцинация переболевших, комбинирование различных прививок, а также ревакцинация, сделают общество более устойчивым к инфекции, отметил медик. По его словам, выход из пандемии будет сопровождаться цикличным распространением вируса — зараза эволюционирует, следом — всплеск заболевших, плато и спад. Но, к счастью, как указал Крючков, коронавирус не может бесконечно мутировать, поскольку существует эволюционный предел.

"Я бы рекомендовал переболевшим людям прививку сделать. Считаю, шесть-восемь месяцев после начала CoViD-19 разумным сроком для прививки. Другое дело, по всей видимости, для переболевших молодых здоровых людей достаточно сделать одну инъекцию того же "Спутника лайт". <...> Также для ревакцинации достаточно одной дозы "Спутника V", — рассказал врач.

Что касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями, то им необходим двухкомпонентный курс как при вакцинации, так и при ревакцинации, считает Крючков.