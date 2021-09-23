Названо три фактора, из-за которых дети рискуют стать аллергиками

О трёх важных факторах, которые делают детей уязвимыми к аллергии, телеканалу "360" рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья и бывший соведущий Елены Малышевой Андрей Продеус.

"Многие думают, что это плохая экология, мы едим не то, живём не так. Есть некоторая правда в этом, но отчасти, потому что основа аллергологических и аллергических состояний лежит в том, что наш организм должен научиться быть толерантным", — сказал Андрей Продеус.

На процесс обучения толерантности влияет три базовых фактора. Первое — если ребёнок родился недоношенным, у него больше шансов попасть в список аллергиков, потому что его организм рискует не научиться быть толерантным.

Следующий фактор, который за последние десятилетия увеличился в процентах, — это количество детей, рождённых путём кесарева сечения. Такие роды увеличивают риск развития аллергии.

Третий аспект, который влияет на возможность возникновения аллергии у детей, — грудное вскармливание. Этот важный процесс даёт возможность обучить иммунную систему ребёнка спокойно реагировать на внешнюю среду — от продуктов питания до бытовых вещей.

"У нас получается как: недоношенность, кесарево сечение и отсутствие грудного вскармливания — три базовые вещи, которые в современной жизни увеличиваются в процентах. И мы стали получать детей, которые прекрасные, здоровые, но у них меньше шансов выработать толерантность", — заключил аллерголог.