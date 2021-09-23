Сенат США уличил Москву в "злонамеренной деятельности" против Киева
В Вашингтоне считают, что РФ дестабилизирует и Европу. Там также отметили успехи Незалежной в вопросах демократии и дипотношений.
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В США подготовили проект резолюции, в которой обвинили Россию в "злонамеренной деятельности" в отношении Украины. Как сообщает RT, документ направлен на рассмотрение в конгресс.
Резолюция была представлена к 30-летию независимости Незалежной. В ней перечислены все значимые для страны события политического характера, включая "оранжевую революцию" и так называемую революцию достоинства. Кроме того, авторы документа, одним из которых выступила сенатор Джин Шахин, обвиняют Москву в "злонамеренной деятельности" против Киева, говоря в том числе и о событиях 2014 года, после которых Крым воссоединился с Россией.
"Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации, направленную против Украины, и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любые действия, нацеленные на ослабление Украины и дестабилизацию Европы", — говорится в резолюции.
При этом сенаторы отметили прогресс Украины в демократии и дипломатических отношениях, уделив особое внимание сотрудничеству Незалежной с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.
Ранее в НАТО не исключили вступления Украины в альянс, несмотря на войну в Донбассе. Глава представительства альянса считает, что со стороны союза принято уже много конкретных шагов солидарности и поддержки. В Кремле увидели опасность для России в стремлении Незалежной попасть в НАТО.
Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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