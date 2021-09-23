Сенат США уличил Москву в "злонамеренной деятельности" против Киева

В США подготовили проект резолюции, в которой обвинили Россию в "злонамеренной деятельности" в отношении Украины. Как сообщает RT, документ направлен на рассмотрение в конгресс.

Резолюция была представлена к 30-летию независимости Незалежной. В ней перечислены все значимые для страны события политического характера, включая "оранжевую революцию" и так называемую революцию достоинства. Кроме того, авторы документа, одним из которых выступила сенатор Джин Шахин, обвиняют Москву в "злонамеренной деятельности" против Киева, говоря в том числе и о событиях 2014 года, после которых Крым воссоединился с Россией.

"Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации, направленную против Украины, и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любые действия, нацеленные на ослабление Украины и дестабилизацию Европы", — говорится в резолюции.

При этом сенаторы отметили прогресс Украины в демократии и дипломатических отношениях, уделив особое внимание сотрудничеству Незалежной с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.