Спасатели добрались до места крушения Ан-26 под Хабаровском. Видео © МЧС России

Спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщает телеграм-канал краевого губернатора Михаила Дегтярёва.

"Краевые спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер", — говорится в сообщении.