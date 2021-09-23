Спасатели добрались до места крушения Ан-26 под Хабаровском
Пока судьба экипажа воздушного судна, который состоял из шести человек, остаётся неизвестной.
Спасатели добрались до места крушения Ан-26 под Хабаровском. Видео © МЧС России
Спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщает телеграм-канал краевого губернатора Михаила Дегтярёва.
"Краевые спасатели добрались до места крушения самолёта Ан-26. Они потратили несколько часов, поскольку операции по десантированию с воздуха мешает сильный ветер", — говорится в сообщении.
Как добавили Лайфу в пресс-службе краевого управления МЧС России, наземная группировка спасателей состоит более чем из 40 человек. Их маршрут осложняется труднодоступной местностью и сложным рельефом.
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Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. До сих пор их судьба остаётся неизвестной. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый вылет на задание, несмотря на плохие погодные условия. На следующее утро спасательный вертолёт обнаружил обломки воздушного судна на одной из сопок. Лайф публиковал фото с места крушения. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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