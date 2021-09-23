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Жена пилота рассказала, что руководство настояло на вылете Ан-26, несмотря на плохую погоду

По словам женщины, ей приходится узнавать новости о судне из СМИ, поскольку с ней до сих пор никто не связывался.

23 сентября, 07:03
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/amur_mash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amur Mash</a></p>

Фото © Telegram / Amur Mash

Компания "Лётные проверки и системы", которой принадлежит разбившийся под Хабаровском Ан-26, дала установку на полёт, несмотря на плохие погодные условия. Об этом, как пишет Amur Mash, рассказала жена одного из пилотов лайнера.

По словам женщины, в день вылета на аэродроме стоял сильный ветер, а из-за дождя и облачности видимость была небольшая. Несмотря на это, руководство компании потребовало от экипажа совершить рабочий вылет для калибровки систем захода на посадку одного из аэродромов Хабаровского края.

Разбросанные обломки: Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Разбросанные обломки: Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Супруга пилота добавила, что ни власти, ни правоохранительные органы с ней пока не связывались. Также не выходили на связь и представители авиакомпании. Поэтому любые новости о судьбе экипажа самолёта ей приходится узнавать из СМИ.

Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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