Жена пилота рассказала, что руководство настояло на вылете Ан-26, несмотря на плохую погоду
По словам женщины, ей приходится узнавать новости о судне из СМИ, поскольку с ней до сих пор никто не связывался.
Фото © Telegram / Amur Mash
Компания "Лётные проверки и системы", которой принадлежит разбившийся под Хабаровском Ан-26, дала установку на полёт, несмотря на плохие погодные условия. Об этом, как пишет Amur Mash, рассказала жена одного из пилотов лайнера.
По словам женщины, в день вылета на аэродроме стоял сильный ветер, а из-за дождя и облачности видимость была небольшая. Несмотря на это, руководство компании потребовало от экипажа совершить рабочий вылет для калибровки систем захода на посадку одного из аэродромов Хабаровского края.
Супруга пилота добавила, что ни власти, ни правоохранительные органы с ней пока не связывались. Также не выходили на связь и представители авиакомпании. Поэтому любые новости о судьбе экипажа самолёта ей приходится узнавать из СМИ.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. По факту потери связи с воздушным судном возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, у самолёта уже были технические проблемы три месяца назад.
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