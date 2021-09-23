Жена пилота рассказала, что руководство настояло на вылете Ан-26, несмотря на плохую погоду

Компания "Лётные проверки и системы", которой принадлежит разбившийся под Хабаровском Ан-26, дала установку на полёт, несмотря на плохие погодные условия. Об этом, как пишет Amur Mash, рассказала жена одного из пилотов лайнера.

По словам женщины, в день вылета на аэродроме стоял сильный ветер, а из-за дождя и облачности видимость была небольшая. Несмотря на это, руководство компании потребовало от экипажа совершить рабочий вылет для калибровки систем захода на посадку одного из аэродромов Хабаровского края.